Spanning stijgt in Formule 1 na diskwalificatie Norris en Piastri

Lando Norris en Oscar Piastri zijn na de Grote Prijs van Las Vegas in de Formule 1 uit de uitslag geschrapt. Stewards van de internationale autosportfederatie FIA diskwalificeerden de coureurs van McLaren omdat hun auto’s bij de technische keuring aan de finish niet aan de voorschriften voldeden. Er was sprake van te veel slijtage aan de bodemplank van de auto. Die plaat onder de auto moet minimaal 9 millimeter dik zijn en dat was niet het geval.

Norris is de leider in het kampioenschap van de Formule 1. De Brit eindigde in Las Vegas als tweede achter Max Verstappen van Red Bull. Piastri werd als vierde geklasseerd. Door de diskwalificatie raakt Norris 18 punten kwijt en Piastri 12. De titelstrijd krijgt daardoor een onverwachte wending, want Max Verstappens kansen op een vijfde wereldtitel stijgen hierdoor.

Norris leidt het kampioenschap nu met 390 punten, nog maar 24 punten meer dan Verstappen (366), terwijl Piastri door de diskwalificatie ineens evenveel punten heeft als de viervoudig wereldkampioen. Het seizoen telt nog de grands prix van Qatar en Abu Dhabi waarin maximaal 58 punten zijn te verdienen.

Aerodynamisch voordeel

Eerder in het seizoen was gebleken dat de FIA streng optreedt tegen deze overtreding. Lewis Hamilton van Ferrari werd dit jaar om hetzelfde vergrijp gediskwalificeerd na de Grote Prijs van China. Te veel slijtage kan erop duiden dat de bodemplank te dicht op het asfalt heeft gelegen en dat kan aerodynamisch voordeel opleveren.

McLaren voerde als verweer aan dat de slijtage minimaal was en dat het circuit van Las Vegas erg hobbelig was. De FIA benadrukte dat er geen sprake was van opzettelijk omzeilen van de regels, maar kon niet anders dan de regels volgen en een straf opleggen. McLaren kan in beroep tegen de diskwalificatie.

ANP