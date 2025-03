Deel dit: Share App Mail Tweet

Toyota bZ4X: grotere accu, betere laadprestaties en meer vermogen

De Toyota bZ4X is vernieuwd. Vanaf de herfst van 2025 is hij te krijgen met een grotere en kleinere accu en betere laadprestaties.

Actieradius en laden waren niet bepaald de sterke punten van de EV’s van Toyota en gerelateerde merken. Daar moet nu verandering in komen.

Toyota bZ4X

De brutocapaciteit van het accupakket van de bZ4X is gegroeid tot 73,1 kWh, dat was voorheen 71,4 kWh. Hoeveel kilometer je hiermee extra af kan leggen, is nog onduidelijk.

Wat vermogen betreft, is er in ieder geval een flinke toename. De AWD levert nu geen 218 maar 343 pk. De voorwielaandrijver, met het grote accupakket, wordt met 224 pk 20 pk sterker en de nieuwe variant met het kleine accupakket krijgt 167 pk.

Laden kan tot maximaal 150 kW en sommige varianten kunnen zelfs 22 in plaats van 11 kW AC-laden. Om welke uitvoeringen dat exact gaat, laat Toyota nog niet weten. Welke bZ4X je ook hebt, hij beschikt altijd over een nieuwe voorverwarmingsfunctie van de batterij. Hierdoor kunnen aan de laadpaal sneller hogere laadsnelheden gehaald worden.

Naast de elektrische prestaties is ook het design aangepast. Zo beschikt hij nu over gesplitste koplampen en heeft de kunststoffen afwerking om de wielkast een iets andere vorm.