Door hoge brandstofprijzen willen Nederlanders ineens wel elektrisch rijden: verkopen stijgen met 48 procent

Door hoge brandstofprijzen groeit de interesse in elektrisch rijden snel. Waar Nederland al flink wat EV’s telt, zorgen de stijgende kosten aan de pomp ervoor dat rijden op stroom voor steeds meer mensen aantrekkelijk wordt. In maart leidde dat tot een opvallende stijging van de verkoop van elektrische occasions.

Uit cijfers van AutoScout24 blijkt dat de verkoop van tweedehands EV’s in maart met 48 procent toenam ten opzichte van februari. Kijken we naar een jaar eerder, dan is de groei nog indrukwekkender: vergeleken met maart 2025 ligt de verkoop zelfs 80 procent hoger.

Nederlanders hebben meer interesse in elektrisch rijden

De opmars van elektrisch rijden is al langer gaande. Overheidssteun, strengere milieueisen en veranderend aanbod spelen daarbij een belangrijke rol. Zo nam het aantal aanvragen voor gebruikte EV’s tussen februari 2025 en februari 2026 al met 26 procent toe, waarna in maart dus nog eens een sprong van 48 procent volgde.

Die groei gaat logischerwijs ten koste van auto’s met een verbrandingsmotor. Het aantal aanvragen voor benzine- en dieselauto’s daalde met 4 procent ten opzichte van februari en ligt 12 procent lager dan een jaar geleden.

Opvallend is dat de prijsontwikkeling vooralsnog beperkt blijft. De gemiddelde prijs van een tweedehands elektrische auto steeg in maart met 0,82 procent naar 32.091 euro. Benzineauto’s werden juist iets goedkoper: gemiddeld daalde de prijs met 0,94 procent tot 18.779 euro.