Door het schrappen van deze modellen verfraait Mercedes het straatbeeld

Mercedes zet het mes in zijn leveringsprogramma. De C-Klasse Coupé is al weg, de S-Klasse Coupé, de CLS en de X-Klasse ook, en nu komen daar twee SUV’s bij. Twee modellen die bij ons in ieder geval niet op veel waardering kunnen rekenen.

Zijn coupé-SUV’s mooi? Wij vinden over het algemeen van niet, al zijn er fraaie voorbeelden te bedenken, zoals in onze optiek de Porsche Cayenne Coupé. De Mercedes GLC en GLE Coupé daarentegen, vinden we twee voorbeelden van hoe het niet moet met coupé-SUV-design.

Mercedes stroomlijnt leveringsprogramma

En laat dat nou net de modellen zijn die Mercedes zou willen schrappen. Het merk heeft gezegd dat ze boven aan de lijst staan om op het hakblok gelegd te worden. Volgens bronnen binnen Mercedes liggen alle modellen momenteel onder het vergrootglas.

In eerste instantie zouden bijvoorbeeld de A-Klasse en de B-Klasse worden geschrapt, eind dit jaar al. Maar die hebben uitstel van executie gekregen tot 2026, waarna ze naar verwachting uit de roulatie worden genomen.

Niet meer volledig elektrisch in 2030

Mercedes stroomlijnt zijn leveringsprogramma om geld vrij te maken voor investeringen in elektrische auto’s. Net als Volvo krabbelt het merk terug van zijn oorspronkelijke doel om in 2030 volledig elektrisch te zijn. Dit omdat de EV-markt niet zo hard groeit als verwacht.

Mercedes GLC en GLE Coupé

De tweede generatie Mercedes GLC Coupé werd pas in 2023 geïntroduceerd, dus lijkt die geen lang leven te zijn beschoren als-ie inderdaad binnenkort gaat verdwijnen. De tweede GLE Coupé bestaat sinds 2019 en heeft net een facelift gehad.