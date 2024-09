Deel dit: Share App Mail Tweet

Koopwijzer: Citroën C3 Aircross – prijzen, problemen en uitvoeringen

De Citroën C3 Aircross is een comfortgerichte kruising van een SUV en een MPV. Autovisie duikt in deze koopwijzer in de prijzen, problemen en uitvoeringen.

Personenbusjes zijn uit, crossovers zijn in. Op het eerste gezicht lijkt de Citroën C3 Aircross een stoere SUV. Maar onder de robuuste vormgeving is het een comfortabele hoogzitter met een behoorlijk ruim en flexibel MPV-interieur. Als occasion is het een onderscheidende auto die helaas wat last kan hebben van een hardnekkige familiekwaal.

Carrosserie Citroën C3 Aircross

Met de opvolger van de C3 Picasso kiest Citroën in Europa voor een nieuwe marktbenadering. Een compacte SUV vervangt de compacte MPV. Toch kunnen SUV-haters opgelucht ademhalen: de C3 Aircross is langer maar ook smaller, lager en gemiddeld lichter dan zijn busjesachtige voorganger. De vormgeving van de Aircross sluit aan bij die van de reguliere C3 en de C5 Aircross. Een hoekige neus met een dubbele rij koplampen, grote wielkasten met brede stootlijsten en prominente skidplates geven een vriendelijk-ruige uitstraling.

📆 Tijdlijn 2010 – introductie Citroën C3 Aircross (Zuid-Amerika)

Voorjaar 2017– Citroën C-Aircross Concept

Zomer 2017 – introductie Citroën C3 Aircross II (2R, 2C)

2018 – 1.5 BlueHDi

2019 – C-Series

2020 – Origins

Voorjaar 2021 – facelift

Voorjaar 2024 – introductie Citroën ë-C3 Aircros

Naast een fors panoramadak zijn diverse kleurpakketten met contrasterende kleuren voor de koplampranden, spiegelkappen, dakrails en het dak beschikbaar. In 2021 krijgt de C3 Aircross een ingrijpend veranderd uiterlijk. Een gewijzigde voorkant, met twee rijen led-koplampen, een voorbumper met een grote, concave ondergrille en nieuwe skidplates, geeft het model een frisser, maar ook onvriendelijker gezicht.

Interieur Citroën C3 Aircross

Het interieur van de C3 Aircross mengt SUV-vormgeving met MPV-functionaliteit. Het SUV-karakter zit vooral in de hoge zitpositie en visuele trucage, zoals het hoge en hoekige dashboard en de ver naar voren geplaatste voorruit. Het dashboard heeft creatief gevormde luchtroosters. Het analoge instrumentenpaneel gaat in de meeste uitvoeringen samen met een 7-inch display in de middenconsole. Het 7-inch aanraakscherm heeft sneltoetsen aan de zijkanten en stuurt ook de klimaatregeling aan. De royale beenruimte voorin, de keurige beenruimte achterin en de 410-520 liter grote bagageruimte zorgen voor een MPV-achtig gevoel.

(Afbeelding: Citroën) (Afbeelding: Citroën) (Afbeelding: Citroën) (Afbeelding: Citroën)

(Afbeelding: Citroën) (Afbeelding: Citroën) (Afbeelding: Citroën) (Afbeelding: Citroën)

Ook handig is de – helaas niet standaard – verschuifbare achterbank. De optielijst vermeldt verschillende ‘ambiances’ met diverse kleurcombinaties en kleuraccenten, aangevuld met zaken zoals navigatie, MirrorLink, Apple CarPlay, Android Auto, een draadloze telefoonlader, een head-up display, parkeerhulp, een 360-gradencamera en veiligheidssystemen, waaronder een rijbaan- en dodehoekassistent. Onderdeel van de facelift van 2021 is een nieuw 9-inch aanraakscherm met snellere en gebruiksvriendelijkere bediening. Duurdere modellen zijn standaard voorzien van nieuwe Advanced Comfort-voorstoelen.

Motor

Het motorenpalet bestaat uit driecilinder benzinemotoren en viercilinder dieselmotoren. De instapmotor is een atmosferische 1.2 PureTech driecilinder (82 pk, 118 Nm). Een trede hoger op de ladder staat de 1.2 PureTech driecilinder met turbolader. Deze is in twee smaken verkocht en levert maximaal 110 en 205 Nm of 130 pk en 230 Nm.

Daarnaast staat de 1.6 BlueHDi-dieselmotor (100- 120 pk, 254-300 Nm, Euro 6) in de configurator. In 2018 verschijnt een nieuwe 1.5 BlueHDi (100-120 pk, 250-300 Nm, Euro 6d). De plus- en minpunten van PSA’s driecilinder turbobenzinemotoren zijn in deze rubriek al uitgebreid benoemd. De prestaties zijn top, maar dat geldt niet altijd voor de degelijkheid en de duurzaamheid. Ook bij een gebruikte C3 Aircross is de conditie van de mogelijk afbrokkelende belt-in-oil distributieriem het belangrijkste controlepunt.

Transmissie

Net als zijn meer grondgebonden naamgenoot heeft de C3 Aircross voorwielaandrijving en een handgeschakelde of automatische transmissie. Afhankelijk van de motorisering en het bouwjaar monteert Citroën een handgeschakelde versnellingsbak met vijf of zes verzetten. Daarnaast is een zestraps automaat met koppelomvormer (EAT6) beschikbaar. Het ontbreken van integrale aandrijving wordt een beetje gecompenseerd met het optionele Grip Control inclusief vierseizoenenbanden. Dit systeem gebruikt de boordelektronica voor het vergroten van de grip en de tractie, maar kan niet tippen aan een volwaardig AWD-systeem.

Wielophanging

Net als de Peugeot 2008 en Opel Crossland staat de C3 Aircross op een variant van PSA’s PF1- platform. Het zal niemand verrassen dat de wielophanging, met onafhankelijke McPherson- veerpoten aan de voorkant en een semi- onafhankelijke torsie-as aan de achterkant, overeenkomt met die van deze modellen. Een punt waarop hij zich wel duidelijk onderscheidt, is de onderstelafstemming. Liefhebbers van klassiek en tegelijkertijd zeer modern Frans veercomfort, met bijpassende lichte overhelneigingen in rap genomen bochten, voelen zich in de Aircross helemaal thuis. Het wielenprogramma begint bij 16-inch staal met wieldoppen en eindigt bij 17-inch lichtmetaal.

Welke Citroën C3 Aircross moet ik hebben?

Wie voor een benzinemotor kiest bij de Citroën C3 Aircross, kan niet om de 1.2 PureTech driecilinder heen. Met de 110 pk sterke middelste motorisering zijn de prestaties dik in orde. De weinig dynamische, maar soepele zestraps automaat past goed bij het comfortgerichte karakter.

Uitvoeringen heten Live (16-inch wieldoppen, cruise control, rijstrookwaarschuwing, radio met usb en Bluetooth), Feel (handbediende airco, zwarte dakrails en spiegelkappen, 7-inch touchscreen) en Shine (17-inch lichtmetaal, privacy glass, parkeerhulp achter, verschuifbare achterbank, navigatie, MirrorLink). Aanvullend zijn losse opties, kleurpakketten en andere ’packs’ met opties verkocht. Ook potentieel interessant zijn speciale uitvoeringen, zoals de Business, de C-Series en de Origins.

Moet de Citroën C3 Aircross het worden?

De Citroën C3 Aircross is minder uitgesproken gestileerd dan bijvoorbeeld de eerste C4 Cactus. Toch is het een auto met genoeg onderscheidend vermogen ten opzichte van de meeste concurrenten in zijn klasse. Met de juiste kleurstelling, uitvoering en opties is het een lekker eigenzinnig ogende crossover. De uitgebreide personalisatiemogelijkheden zijn op de occasionmarkt overigens niet altijd een voordeel. Nieuw beloofde Citroën een keuze uit 90 verschillende kleurcombinaties.

Als occasionkoper moet je het doen met de meestal geslaagde, en soms wat minder geslaagde kleurkeuzes die de eerste eigenaar heeft gemaakt. Ook het zeer comfortabele onderstel, de hoge zitpositie en de prettige voorstoelen zijn zaken waarmee de Franse hoogzitter zich van de competitie onderscheidt, zowel binnen PSA/Stellantis als daarbuiten.

Wat kost de Citroën C3 Aircross?

Op Gaspedaal.nl beginnen de prijzen voor de Citroën C3 Aircross nét bij een viercijferig bedrag. De voordeligste aanbieding is een C3 Aircross 1.2 PureTech 82 Feel (2017, 137.000 km) voor 9.650 euro, gevolgd door een 1.2 PureTech 110 Shine (2018, 149.000 km) voor 9.999 euro. De voordeligste uitvoering met automaat is een 1.2 PureTech Feel (2018, 126.000 km) voor 13.544 euro. Het faceliftmodel vanaf 2021 begint rond de 15.000 euro. Een 1.2 PureTech 110 Feel (2022, 41.000 km) kost 15.249 euro, een 1.2 PureTech 110 C-Series (2022, 63.000 km) kost 16.650 euro en een 1.2 PureTech 130 Shine met EAT6-automaat (2022, 82.000 km) komt vanaf iets minder dan 20.000 euro in zicht.

Onderdeelprijzen

Distributieriemset € 106,25

Waterpomp € 97,18

Regelklep nokkenasversteller € 57,69

Koppeling compleet € 109,08

Michelin Primacy 4+, 215/50 R17 95W per st. v.a € 132,69

Koplamp links, halogeen vanaf € 235,39

Prijzen gelden voor een Citroën C3 Aircross van 2019 en zijn inclusief btw en exclusief montage.

Onderhoudskosten

Kleine onderhoudsbeurt vanaf € 250,-

Grote onderhoudsbeurt vanaf € 350,-

Het interval (1.2 PureTech 130) is 30.000 km/1 jaar.