Dit is de daadwerkelijke actieradius van de Lancia Ypsilon

Elektrische auto’s verbruiken doorgaans meer dan de fabrikanten opgeven. Het resultaat is een minder goede actieradius dan je wellicht verwacht. Ditmaal testen we het rijbereik van de Lancia Ypsilon.

Het verschil in de opgegeven WLTP-range en daadwerkelijke actieradius is bij sommige auto’s groot. Om deze reden test Autovisie het echte gemiddelde rijbereik in praktijk met airco en radio aan. Zo weet jij beter hoe ver je echt met een EV komt.

Lancia Ypsilon

Autovisie rijdt de Lancia Ypsilon met een accupakket dat 54 kWh (bruto) groot is. Deze batterij is gekoppeld aan een 156 pk elektromotor die de voorwielen aandrijft. Volgens de WLTP-meetmethode zou de Stellantis-Italiaan een actieradius van 403 kilometer moeten hebben. Wat houden we hier in praktijk van over?

De daadwerkelijke actieradius

De omstandigheden tijdens de verbruiksmeetronde waren perfect, met zowel een airco als verwarming die vrijwel geen stroom trokken en matige wind. Dan is het op een gemengd traject dus mogelijk om 13,4 kWh/100 km te verbruiken met de Lancia Ypsilon en dus de WLTP-actieradius van 403 kilometer op slechts 22 kilometer na te halen.

Verbruik en Milieu Lancia Ypsilon WLTP-verbruik (gemiddeld) 14,3 kWh/100 km Gemeten verbruik 13,4 kWh/100 km Actieradius (WLTP/gemeten) 403/381 km Laadtijd 10-80% (WLTP/gemeten) 31 min./34 min. Max. gemeten laadsnelheid 104,5 kW

We weten tegelijk van andere modellen met dezelfde elektrotechniek dat het verbruik onder koude omstandigheden en boven de 120 km/h razendsnel oploopt. Ook het snelladen loopt dan vertraging op, omdat de accu niet voorverwarmd wordt, maar de Lancia heeft wél een warmtepomp. Dat zal dus een stuk vlotter verlopen.

In deze zomerse omstandigheden was de Lancia Ypsilon in 34 minuten van 10 tot 80 procent geladen. Redelijk, maar niets bijzonders.

Actieradius testen

Autovisie test zelf in Nederland onafhankelijk het verbruik tijdens de Autovisie dubbeltest. Let op het verbruik kan variëren want is afhankelijk van je rijstijl maar ook weersomstandigheden en nog veel meer factoren.

Verschil in verbruik en actieradius Het daadwerkelijke verbruik inclusief laadverliezen kan meer dan 10 procent hoger liggen dan wat er op de boordcomputer te zien is. De totale hoeveelheid opgewekte elektriciteit die nodig is om de WLTP-actieradius te bereiken, is dus groter dan wat er feitelijk in de accu past.

