Kaartverkoper moet Dutch Grand Prix 3 miljoen betalen in ticketrel

Platinium Group moet de organisatie van de Dutch Grand Prix 3 miljoen euro betalen. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak over de verkoop van tickets voor de Grote Prijs van Zandvoort, die dit weekeinde wordt verreden.

Platinium Group is een organisatie die internationaal tickets voor Formule 1-races verkoopt. Zij beschuldigde de Dutch Grand Prix van het niet nakomen van afspraken, omdat ook andere aanbieders kaartjes verkochten aan buitenlandse fans. Dat zou in strijd zijn met de exclusieve rechten van de Platinium Group, die daarom het laatste deel van het bedrag niet wilde betalen aan de Dutch Grand Prix. De rechter heeft nu bepaald dat ook het resterende bedrag betaald moet worden.

De Dutch Grand Prix had 35.000 tickets beschikbaar gesteld aan de Platinium Groep, dat daarvoor 30 miljoen euro betaalde. De verkoop verliep echter moeizaam. Vorige week waren nog 8500 kaartjes beschikbaar.

Betalingsverplichting

Platinium Group liet de Dutch Grand Prix vorige maand weten de bestaande overeenkomst te ontbinden “wegens diverse tekortkomingen van Dutch Grand Prix”. De rechter stelt dat de verwijten van Platinium Group de ontbinding van de overeenkomst niet rechtvaardigen. “Dutch Grand Prix heeft voldoende concreet gemaakt dat zij een spoedeisend belang heeft bij betaling, vanwege haar eigen betalingsverplichtingen ten opzichte van haar leveranciers. De voorzieningenrechter veroordeelt Platinium Group om het al in juni 2024 verschuldigde restant van 3 miljoen euro aan Dutch Grand Prix te betalen”, aldus de rechtbank.

De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding om de eis van de Dutch Grand Prix toe te wijzen om Platinium Group op straffe van een dwangsom te verplichten de overeenkomst voor seizoen 2025 na te komen.

Directeur Robert van Overdijk was vooral blij dat de Dutch Grand Prix “op alle vlakken in het gelijk is gesteld”. “De rechter heeft met dit vonnis bevestigd dat wij de afspraken die we maken met partijen ook nakomen. Die 3 miljoen euro is een serieus bedrag en we krijgen dat omdat we er recht op hebben. Maar we zijn een gezonde operatie. Zouden we dat bedrag niet hebben gekregen binnen drie dagen, dan was het evenement echt niet onder hoogspanning komen staan.”

ANP