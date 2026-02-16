Krankzinnige Mercedes lijkt een ChatGPT-creatie, maar deze 800 pk-sterke klassieker rijdt echt rond
Het wordt steeds lastiger om kunstmatige intelligentie van echte foto’s te onderscheiden. Maar van deze opvallende Mercedes weten we zeker dat het geen ChatGPT-creatie is – ook al lijkt het er verdacht veel op.
Deze Mercedes begon zijn leven als een 600 van de W100-generatie. De statige limousine werd van de ondergang gered door de Californische tuner S-Klub.
Mercedes lijkt op ChatGPT-creatie
De restomod oogt nog altijd als de klassieke 600, maar de carrosserie is volledig aangepakt. Zo zijn er moderne designdetails in de neus verwerkt en vind je achteraan een diffusor en uitlaatsysteem dat je ook van huidige AMG’s kent. Het opvallendst is misschien wel de gigantische spoiler, waardoor de achterkant meer weg heeft van een vliegtuigvleugel dan van een auto.
Onderhuids is de heiligschennis misschien nog groter. Het onderstel komt van een Tesla Model 3 en in de neus ligt een 4,0-liter twin-turbo V8 uit een Mercedes S 63. Zelfs de elektromotor van dat model wordt gebruikt. De gecombineerde aandrijflijn is goed voor maar liefst 800 pk en 1.055 Nm koppel.
Ook het interieur is volledig gemoderniseerd. Achterin vind je zelfs schermen waarop passagiers video’s kunnen kijken. Wat het kostte om deze unieke creatie te bouwen, is niet bekend. Een nieuwe Mercedes S 63 die als donorauto diende, kost al snel zo’n twee ton.
