Worden occasions in 2026 goedkoper? Dit laat de prijsindex zien

Hoopgevend aan het begin van occasionjaar 2026: de Europese AUTO1 Group Prijsindex laat een voorzichtige daling zien. Worden occasions goedkoper?

In januari 2026 lagen de prijzen van gebruikte auto’s in Europa gemiddeld 1,2% lager dan in december 2025. De AUTO1 Group Prijsindex daalde van 138,2 in de laatste maand van het oude jaar naar 136,6 in de eerste maand van het nieuwe jaar. Ten opzichte van januari 2025 (index 135,2) is het prijspeil in 2026 wel weer een beetje gestegen. Toch is sprake van een duidelijk dalende trend sinds de prijspiek van 2022-2023. Ten opzichte van januari 2022 (index 161,0) is het prijspeil met 24,4 punten gedaald. Aan de andere kant zijn de prijzen wel een stuk hoger dan tien jaar geleden, toen de index op 106,9 stond.

Prijsindex occasions 2026

Naast het algemene prijspeil van occasions bracht AUTO1 Group het prijspeil van verschillende brandstofsoorten in kaart. In januari 2026 waren elektrische auto’s het goedkoopst (index 98,0). Het prijspeil van gebruikte EV’s lag zelfs onder het niveau van voor de coronapandemie (januari 2019, index 100,0). Hybrides waren in januari 2026 2,2% duurder (index 110,8) dan een jaar geleden, terwijl het prijspeil van benzineauto’s gemiddeld 0,2% steeg (index 112,5). Ondanks de negatieve berichtgeving blijken diesels verrassend waardevast: occasions met dieselmotor waren in januari 2026 slechts 0,3% goedkoper (index 110,8) dan in januari 2025.

Land Stijgen Dalen Stabiliseren België 21,9% 45,1% 33,0% Frankrijk 28,3% 43,2% 28,6% Duitsland 21,0% 47,3% 31,7% Italië 16,5% 53,5% 30,0% Nederland 22,6% 37,9% 39,5% Polen 10,1% 67,9% 22,0% Spanje 23,2% 41,4% 35,4% Zweden 15,0% 53,3% 31,7% Gemiddeld 20,4% 48,6% 31,0%

Hoe gaan de occasionprijzen zich dit jaar ontwikkelen? Die vraag stelde AUTO1 Group aan meer dan 7.000 autobedrijven in Europa. Gemiddeld verwacht bijna de helft van de ondervraagden (48,6%) dit jaar een daling van de occasionprijzen. Iets minder dan een derde (31%) verwacht dat de prijzen stabiliseren, terwijl een vijfde (20,4%) rekening houdt met prijsstijgingen. Nederlandse autobedrijven zijn opvallend pessimistisch als het om de verwachte occasionprijzen in 2026 gaat. Slechts 37,9% van de ondervraagde bedrijven verwacht dat de occasionprijzen omlaaggaan.

Dat is het laagste percentage van alle Europese landen. In ons land verwacht de grootste groep autobedrijven (39,5%) dat de prijzen stabiliseren, terwijl 22,6% op prijsstijgingen rekent. Het blijft dus spannend of Nederlandse occasions (na alle stijgingen) dit jaar echt goedkoper gaan worden, maar hoop doet leven.