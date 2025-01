Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze futuristische, elektrische Honda’s komen in 2026 al op de markt

Op de Consumer Electronics Show in Las Vegas heeft Honda twee elektrische studiemodellen onthuld, die al in 2026 in productie gaan. Beide zijn overgoten met een retrofuturistisch sausje.

De Honda 0 Saloon stond vorig jaar ook al op de Consumer Electronics Show, maar toen nog een stuk verder van het productiestadium af. De 0 SUV is volledig nieuw.

Weinig ‘saloons’ aan de 0 Saloon

Aan de Saloon is weinig ‘saloons’, want hij lijkt een soort mix te zijn van een fastback en MPV, met in zijn Lamborghini-achtige lijnen meer dan een snufje jaren tachtig.

Ten opzichte van de Honda Saloon Concept uit 2024 is met name de neus veranderd. De ‘grille’ is niet langer een digitaal scherm, de koplampen zijn nu verticaal georiënteerd in plaats van horizontaal en er zit een sensorcluster op het dak. Die moet Level 3-autonoom rijden mogelijk maken, aldus Honda.

Aan de achterkant van de 0 Saloon is minder gewijzigd. De auto heeft nog steeds geen achterruit, maar op de plek daarvan een 3D-scherm met concentrische lijnen als verlichting. We verwachten niet dat dat designelement blijft.

Het dashboard van de 0 Saloon lijkt vrij ‘gewoon’, met weinig fysieke bedieningselementen, displays links en rechts voor de beelden van de cameraspiegels en meerdere touchscreens.

Honda 0 SUV al in 2026 in Europa

Volgens Honda komt de 0 Saloon in 2026 in de Verenigde Staten op de markt. Een jaar later is Europa aan de beurt. In 2026 krijgen wij hier al wel de 0 SUV.

Het elektrische model – waarvan nog geen specificaties bekend zijn – valt in de klasse van de CR-V en heeft, net als de 0 Saloon, een besturingssysteem aan boord dat Assimo heet. Honda gebruikte die naam eerder voor een mensachtig robotje.