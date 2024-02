Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze betaalbare elektrische auto heeft 10 jaar gratis onderhoud

Zeekr, waarschijnlijk heb je er al wel eens van gehoord. Echter, veel auto’s van het merk rijden er nog niet in de Nederland rond. Inmiddels staan er 97 Zeekr’s in Nederland op kenteken. Om de verkopen een boost te geven krijg je nu 10 jaar gratis onderhoud en garantie. Daarbij wordt de betaalbaarste elektrische auto van Zeekr ook nog eens flink goedkoper.

De elektrische X was 45.990 euro. Voor dit geld kreeg je de Long Range waarmee je tot 445 kilometer kan rijden. De vierwielaandrijver kostte meer dan 50 mille (425 kilometer aan actieradius).

Zeekr X goedkoper

De elektrische auto wordt nu betaalbaarder. Voor de Long Range ben je nu 42.490 euro kwijt. De vierwielaandrijver heeft een vanafprijs van 47.490 euro. Daarbij krijg je dus ook nog eens uitgebreide onderhouds- en garantievoorwaarden.

10 jaar gratis onderhoud bij de elektrische auto

De X had 5 jaar en tot 100.000 kilometer garantie op beide modellen, de X en de 001. Meer garantie kon je bijkopen, 5 jaar of 100.000 kilometer extra.

Als je tussen morgen (6 februari) en 30 april een Zeekr koopt, dan krijg je naast de korting ook nog eens 10 jaar lang gratis servicebeurten. Al heeft een elektrische auto natuurlijk minder onderhoud nodig dan een brandstofauto. Een Zeekr heeft een onderhoudsinterval van 24 maanden of 40.000 kilometer.

Zeekr X

Autovisie reed afgelopen jaar al met de Zeekr X. In onderstaande video vertellen we je alles over de elektrische auto.

