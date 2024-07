Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Amerikaanse SUV is de hel voor haters van schermen

Autofabrikanten hebben er nog steeds een handje van: opscheppen over de hoeveelheid schermen in hun interieurs. Alsof dat de gebruiksvriendelijkheid ten goede komt. Deze Amerikaanse SUV spant wat dat betreft de kroon, met in totaal 55 inch (!) aan displays op het dashboard.

Het is de gefacelifte Cadillac Escalade, met een aangepast front dat meteen te herkennen is. Het eerdere model had vrij conventionele koplampen, waarvan op deze auto weinig meer over is. De Escalade kijkt nu door spleetjes de wereld in. De grille en het logo erin zijn verlicht.

Dezelfde schermen als Escalade IQ

De rest van de uiterlijke aanpassingen zijn minder in het oog springend. Aan de achterzijde is de indeling van de lichtunits veranderd en ook hebben de uitlaatpijpen een wat andere vorm. Cadillac levert een set immense lichtmetalen wielen voor de Escalade, in de maten 22, 23 of 24 inch.

Het dashboard van de Escalade is behoorlijk op de schop gegaan, met nu dezelfde schermen als in de elektrische Escalade IQ. Van links naar rechts (en andersom) meet de immense ‘displayplank’ 55 inch. En dan is er ook nog een touchscreen op de middenconsole voor de klimaatfuncties.

Supercharged V8 met 691 pk

Klink vrij modern allemaal, maar onderhuids is de Escalade niet meer van deze tijd. De 5,4 meter lange kolos wordt aangedreven door een 280 pk leverende 3,0-liter zes-in-lijn turbodiesel of een 6,2-liter V8 (!) met 425 pk. Het topmodel is de Escalade-V, met een supercharged V8 en 691 pk.

Elektrische Escalade van 4000 kilo

Ongeveer een jaar geleden introduceerde Cadillac de Escalade IQ. Die volledig elektrische SUV heeft echter weinig te maken met deze Escalade. Hij deelt veel van zijn onderhuidse techniek met de GMC Hummer EV en Chevrolet Silverado EV.

De machine heeft een gigantische 200 kWh-batterij, waarop hij een range van 725 kilometer zou halen. Zijn twee elektromotoren zijn maximaal 761 pk en 1064 Nm sterk. In Nederland zou iemand met een rijbewijs B hem niet mogen besturen, aangezien hij bijna 4000 kilo weegt.