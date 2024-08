Deel dit: Share App Mail Tweet

Bugatti-CEO haalt geweldige actie uit als politie hem staande houdt

Mate Rimac is niet alleen topman van zijn zelf opgerichte EV-merk Rimac, maar ook van hypercarfabrikant Bugatti. Het is echter niet je typische CEO, zo blijkt uit zijn posts op social media.

Allereerst is Mate Rimac niet enkel een slimme zakenman, ook is hij autoliefhebber pur sang. Hij bouwde op 21-jarige leeftijd een elektrische aandrijflijn in zijn BMW E30, nadat de verbrandingsmotor de geest gaf. Nu rijdt hij dagelijks in zijn eigen Rimac Nevera en Bugatti Chiron.

Mate Rimac op Instagram

Met zijn bijna 300.000 Instagram-volgers deelt Mate Rimac wat hij zoal meemaakt in het dagelijks leven. Neem bijvoorbeeld de video hieronder. “Degene met de laagste kilometerstand op zijn speciale auto heeft the game of life verloren”, schrijft hij bij het filmpje waarin hij ‘s ochtends in zijn Chiron stapt. Zoals gezegd, Rimac is een echte autoliefhebber.



Hij gebruikt zijn Bugatti dan ook écht als dagelijkse auto. Zo reed hij vlak voor de onthulling van de nieuwe Bugatti Tourbillon (zie hier onze exclusieve video met deze Chiron-opvolger) naar het Franse Molsheim. “De auto is een goede GT”, vertelt Mate Rimac zijn volgers voor vertrek. “In de frunk heb je veel ruimte en achter de voorstoel zit een vernuftig klein haakje waaraan ik mijn pakken kan hangen.”

Episch antwoord op politie van de Bugatti-CEO

Onder de video reageert iemand: “Stel je voor dat hij aan de kant wordt gezet en de politie heb vraagt wie hij is. Bedenk je eens wat voor episch antwoord hij dan kan geven.”



Wat wil het toeval? Dit heeft echt plaatsgevonden. Mate Rimac reageert op zijn volger: “Haha, ik heb exact die situatie meegemaakt. De politie in Oostenrijk vroeg me wat ik doe voor werk en toe zei ik: ‘ik ben CEO van dit’, terwijl ik naar het Bugatti-logo op het stuur wees.” Wat een geweldige actie!

Chiron ingeruild voor oude Volkswagen

De topman van Bugatti en Rimac rijdt overigens niet enkel in peperdure hypercars rond. Zo is hij nu op vakantie in zijn thuisland Kroatië, waar hij zijn Bugatti Chiron inruilde voor een oude Volkswagen.