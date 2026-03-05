Deel dit: Share App Mail Tweet

Blijf in Nederland! Download gratis de vijf leukste autoroutes

Autovisie rijdt al jaren de wereld over opzoek naar de beste routes en stuurmanswegen. Van Australië tot Roemenië, we vinden de mooiste stukjes asfalt en gravel voor de autoliefhebbers. Door de onrust in de wereld wil je misschien deze lente en zomer gewoon in Nederland rijden. We zetten de vijf leukste routes op een rijtje.

Niet alleen ver van huis kun je plezier maken op de openbare weg, ook Nederland is rijk aan leuke polderwegen en spannende dijkweggetjes. Lezers van Autovisie Magazine stapten al op papieren wijze bij ons in om Nederland te genieten, nu delen we een aantal van de door ons gereden routes ook met jullie.

1. Routes over de Utrechts heuvelrug

Zo reden we in 2020 met een Porsche 911 Speedster over de prachtige wegen van de Utrechts Heuvelrug. We begonnen in Leusden en stippelden twee routes uit. Eentje door Utrecht en Gelderland, een andere door delen van dezelfde provincie én Flevoland.

“Er komen een paar uitdagende bochten aan die door fietsers onklaar worden gemaakt. Frustraties ontstaan niet, omdat sturen in Nederland altijd kuren kent door medeweggebruikers. Elke lege knik is een beloning voor je geduld. Met die mindset geniet je van elke kans en is een vrije lijn meteen de ideale.”

Vanuit Utrecht of Flevoland duiken we de grens over naar Gelderland: “Met een beetje verbeelding waan je je in Zuid-Europa: gortdroge akkers, opgerolde hooibalen, boerderijen beschut door bomen… Maar de borden Buren, Geldermalsen en Elst laten de illusie klappen.”

Klik hier voor de korte route van 101 kilometer

Klik hier voor de lange route van 285 kilometer

2. Tocht door Overijssel en Drenthe

Ook in het oosten van het land stippelden we twee routes voor jullie uit. Die nuchtere landstreken ontdekten we, eveneens in 2020, met een nuchtere auto. Een Ford Fiesta ST-Line, om precies te zijn.

“De schouders zakken, de longen ademen uit en de stoelleuning kantelt een paar graden achterover als je de IJssel bij Deventer oversteekt. Je laat de hectiek van het westen achter je en omarmt de sereniteit van het oostelijke deel van Nederland. Al voordat je de Koekstad passeert, heeft het maatschappelijke NPO Radio 1 al plaatsgemaakt voor je favoriete afspeellijst op Spotify. Meestal dan, want vandaag maken we een uitzondering en componeren we – ik en de Ford Fiesta ST-Line – ons eigen lied, terwijl we op zoek gaan naar het beste asfalt in het voor velen onontdekte Overijssel en Drenthe.” Hieronder vind je linkjes naar de routes die we reden.

Klik hier voor de Drentse route van 125 kilometer

Klik hier voor de Overijsselse route van 155 kilometer

3. Friesland Route

“Friesland en de Morgan lijken op elkaar, want ze zijn zeer eigenzinnig en in al die jaren ogenschijnlijk niet veranderd. Voor het ‘buitenlandgevoel’ hoef je de Nederlandse landgrenzen niet over.”

We beginnen onze route in Zurich, niet te verwarren met de Zwitserse stad. Je kunt ook beginnen in een andere stad of dorp die op de route ligt, aangezien de tocht rondloopt. “Sloten en greppels genoeg om de coureurs van de boyracers te scheiden, dat wist ik al, maar als ik nu als Hollander ‘Fryslân Boppe, Hollân yn’e groppe’ herhaal, weten de Friezen dat ook. Want ‘groppe’ betekent greppel en daarin wil ik niet zoals in dat gezegde terechtkomen. Echt hard gaan in Nederland is sowieso ‘nicht mehr im Frage’. Hoe is dat nu in Friesland? Een ding weet ik zeker: daar op die smalle weggetjes is zelfs de hoogste maximaal toegestane snelheid vaak onhaalbare kaart.”

“Leuk om te scheuren als het kan, of te toeren als je van het landschap genieten wilt. We besluiten onbekend terrein op te zoeken in het uiterste noorden. We volgen simpelweg de Waddenkust zo dicht mogelijk.”

Klik hier voor de route van 216 kilometer