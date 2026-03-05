Nederlander kan ineens 200+ km/h rijden met 999 cc driecilinder na installeren trekhaak
Als je meer vermogen wil, dan moet je naar de tuner. Die kan zeker uit moderne turbomotoren vrij eenvoudig meer pk’s halen. Maar blijkbaar kan je ook meer power krijgen van een trekhaak. Zo rijdt een Nederlander na het installeren van een trekhaak ineens harder dan 200 km/h met zijn driecilinder.
Dit plaatst een gebruiker genaamd TbirdV in een Nederlandse autogroep op Reddit. Hij rijdt een Seat Ibiza 1.0 EcoTSI, die met zijn 95 pk een topsnelheid zou moeten hebben van 186 km/h.
Harder door een trekhaak
Sowieso is het opmerkelijk dat auto’s met zulke kleine motoren al dergelijke topsnelheden halen, maar helemaal opvallend is dat de bestuurder na het installeren van een trekhaak ineens 215 km/h op zijn teller ziet verschijnen – op de Duitse Autobahn.
De eigenaar van de auto meldt dat het installeren van de trekhaak een hoop gedoe was en dat het ongeveer een jaar heeft geduurd voordat de auto werkend met trekhaak rondreed, omdat deze nog ingeleerd moest worden. Dit inleren duurde drie weken, waarna de auto dus ineens een stuk harder reed dan daarvoor.
Blijf in Nederland! Download gratis de vijf leukste autoroutes
Onduidelijk is wat er exact is gebeurd. In de reacties denken velen dat er per ongeluk de software van de 115 pk-variant – met dezelfde motor – is geïnstalleerd. Echter, deze heeft ook maar een topsnelheid van 198 km/h.
Lees ook:
Ook interessant
-
Blijf in Nederland! Download gratis de vijf leukste autoroutes
-
Nieuwe BYD heeft met meer dan 1.000 km de grootste EV-actieradius, en hij is ook voor Nederland
-
Nieuwe, goedkopere E20-benzine in Duitsland: mag jij dit tanken?
-
Audi-CEO belooft: binnen twee jaar kan jij in deze sportauto echt rijden
-
3 euro voor een liter benzine! De invloed van het Midden-Oosten-conflict voor jou
-
Te traag en te snel leeg! Dit Europese land stopt per direct met elektrische auto’s voor de politie
-
Zoveel liter benzine mag je maximaal meenemen uit Duitsland en België
-
Gaat de rijkste man ter wereld een autofabriek openen op de maan? De visie van Tesla-baas Elon Musk
-
Deze slimme winterband heeft meer grip, maar toch is hij in Nederland verboden
-
Duik in de prijslijst: dit heeft de MG S6 EV te bieden
-
Volkswagen belooft terugkeer naar fysieke knoppen, maar komt nu met dit megascherm
-
BMW roept honderdduizenden auto’s terug vanwege brandgevaar: dit kost het als jij er een hebt