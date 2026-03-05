Stijn Kuster
Stijn Kuster Nieuws vandaag
Leestijd: 1 minuut

Nederlander kan ineens 200+ km/h rijden met 999 cc driecilinder na installeren trekhaak

Als je meer vermogen wil, dan moet je naar de tuner. Die kan zeker uit moderne turbomotoren vrij eenvoudig meer pk’s halen. Maar blijkbaar kan je ook meer power krijgen van een trekhaak. Zo rijdt een Nederlander na het installeren van een trekhaak ineens harder dan 200 km/h met zijn driecilinder.

Dit plaatst een gebruiker genaamd TbirdV in een Nederlandse autogroep op Reddit. Hij rijdt een Seat Ibiza 1.0 EcoTSI, die met zijn 95 pk een topsnelheid zou moeten hebben van 186 km/h.

Harder door een trekhaak

Sowieso is het opmerkelijk dat auto’s met zulke kleine motoren al dergelijke topsnelheden halen, maar helemaal opvallend is dat de bestuurder na het installeren van een trekhaak ineens 215 km/h op zijn teller ziet verschijnen – op de Duitse Autobahn.

De eigenaar van de auto meldt dat het installeren van de trekhaak een hoop gedoe was en dat het ongeveer een jaar heeft geduurd voordat de auto werkend met trekhaak rondreed, omdat deze nog ingeleerd moest worden. Dit inleren duurde drie weken, waarna de auto dus ineens een stuk harder reed dan daarvoor.

Onduidelijk is wat er exact is gebeurd. In de reacties denken velen dat er per ongeluk de software van de 115 pk-variant – met dezelfde motor – is geïnstalleerd. Echter, deze heeft ook maar een topsnelheid van 198 km/h.

