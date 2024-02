Deel dit: Share App Mail Tweet

Benzine in Nederland duur? In dit vakantieland betaal je ineens 500% meer

Benzine is in Nederland erg duur. Sterker nog, we horen bij de top 5 duurste landen om te tanken ter wereld. Hoewel de prijs hier ook flink kan schommelen, is de prijsstijging nooit zo extreem als in een bekend vakantieland in Midden-Amerika: Cuba.

De forse benzineprijs die we in Nederland is deels te danken aan de belastingen die je hier op brandstof moet betalen. Toch vallen de accijns in ons land relatief mee als je die vergelijkt met die van het Midden-Amerikaanse eiland.

Benzine was in het vakantieland doorgaans goedkoop. Tot vrijdag wordt er zo’n 25 Cubaanse peso per liter betaald. Dat is gelijk aan zo’n 96 eurocent. Echter, door ingrijpen van de overheid wordt de prijs van een liter benzine vanaf vrijdag 132 peso (5,08 euro). Premium-benzine kost dan zelfs 156 peso (6 euro). Voor een Nederlander is dit al veel, laat staan voor een Cubaan. Het gemiddelde minimumloon ligt in Cuba op 2.100 peso, zo’n 81 euro. Minder dan een halve tank is dus al gauw een maandloon!

Vakantieland Per jaar gaan er zo’n 4 miljoen mensen zop vakantie in Cuba.

De enorme prijsstijging van benzine is te danken aan ingrijpen van de Cubaanse overheid. De regering van het land probeert met de vervijfvoudiging van de benzineprijs het begrotingstekort terug te dringen. Ook de elektriciteitsprijs stijgt flink, met 25 procent.

Financieel verkeert Cuba al langer in zwaar weer. De economie is flink gekrompen en de inflatie erg gestegen.

Duurste land om te tanken

Door de prijsstijging van benzine is Cuba vanaf aankomende vrijdag ineens het duurste land om benzine te tanken. Op de tweede plek staat Hong Kong, hier betaal je iets minder dan 3 euro voor een liter benzine. IJsland staat op de derde plek met meer dan 2,20 euro per liter.