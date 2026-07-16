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Autoverzekering opnieuw fors duurder: “Je betaalt 44 procent meer dan in 2022”

Autoverzekeringen worden al jaren duurder. Uit een analyse van Geld.nl blijkt dat autobezitters in de eerste helft van 2026 gemiddeld 107,72 euro per maand betaalden voor hun autoverzekering. Dat is ruim 44 procent meer dan in 2022, toen de gemiddelde premie nog net onder de 75 euro per maand lag.

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Er zijn meerdere redenen waarom autoverzekeringen duurder worden. Auto’s worden steeds complexer en zijn daardoor duurder om te repareren. Tel daar stijgende uurlonen en hogere prijzen voor onderdelen bij op, en de schadekosten lopen snel op. Ook letselschade, autodiefstal en schade door natuurgeweld drukken volgens Geld.nl steeds zwaarder op de premie.

Autoverzekering stijft nu gemiddeld 12,75 euro per maand

De gemiddelde autopremie steeg in de eerste helft van 2026 met 13,4 procent ten opzichte van 2025. In euro’s komt dat neer op een stijging van gemiddeld 12,75 euro per maand. De WA+-verzekering steeg met 17,9 procent het hardst. Als de premies in dit tempo blijven oplopen, kan de gemiddelde stijging over heel 2026 uitkomen op ongeveer 15,5 procent.

Dekking 2025 H1 2026 Verschil WA € 98,22 € 109,57 +11,6% WA+ € 84,95 € 100,17 +17,9% Allrisk € 99,35 € 111,49 +12,2%

Vooral jonge bestuurders voelen de hogere premies. Zij betalen doorgaans veel meer voor hun autoverzekering dan ervaren automobilisten, omdat verzekeraars beginnende bestuurders als een groter risico zien.