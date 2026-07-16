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Verstappen rijdt in GP van België met oude vleugel na crashes

Red Bull Racing grijpt voor de auto’s van Max Verstappen en Isack Hadjar in de Grote Prijs van België in Spa-Francorchamps terug naar de conventionele achtervleugel.

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Verstappen schoot twee weken geleden op het circuit van Silverstone voor de tweede keer in korte tijd van de baan. Het bracht het team ertoe de roterende ‘Macarena-vleugel’ voor deze race te vervangen.

“Het lijkt me vrij duidelijk toch”, zei Verstappen op een vraag of hij het eens was met die beslissing. “Dat is voor dit weekend het verstandigste. Ik denk dat de oude vleugel misschien een klein beetje langzamer is, maar dat zal de wereld niet op zijn kop zetten.”

ANP