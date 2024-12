Deel dit: Share App Mail Tweet

Auto beschermen tegen vuurwerk: dit moet je (niet) doen

Als autoliefhebber is er een kans dat je een hekel hebt aan vuurwerk. Niet omdat je pops and bangs akelig vindt, maar meer om de rotzooi die de volgende dag op je auto ligt. We leggen uit wat je (niet) moet doen om je auto oudejaarsdag en -nacht te beschermen.

Waarom wil je je auto beschermen tegen vuurwerk? Dat is niet alleen omdat je het irritant vindt om opnieuw jouw bolide te wassen, maar meer om de gevolgschade die de jaarwisseling met zich meebrengt. Zo gaan er tijdens de jaarwisseling veel auto’s in brand, in sommige steden meer dan andere.

Auto beschermen tegen vuurwerk

Je wil dus niet alleen je auto beschermen tegen een brandplekje, viezigheid of een deuk, maar ook tegen brand. Door wat simpele tips blijft je auto niet alleen veilig, maar zorgen we er ook voor dat de brandweer het wellicht iets minder druk heeft tijdens oud en nieuw.

Geen autohoes

Hoewel een autohoes kan helpen om je auto te beschermen tegen invloed van buitenaf, is het erg belangrijk om tijdens oud en nieuw geen autohoes over je bolide te trekken. Deze vliegt namelijk veel sneller in brand dan je auto zelf en kan dus bij een neerstortende vuurpijl voor veel ellende zorgen.

Wassen en waxen

Zonder autohoes kan je de lak van je auto toch goed beschermen tegen vuurwerk. Dit doe je door middel van een goede was- en waxbeurt. Belangrijk is dat je dit dus vóór de jaarwisseling doet.

Het kruit van het vuurwerk is namelijker veel makkelijk van een gewassen en gewaxte auto af te spoelen. Nieuwjaarsdag heb je jouw vierwieler dus snel weer netjes op de oprit staan.

Parkeer overdekt

Overdekt parkeren zorgt natuurlijk voor een goede bescherming van jouw auto. Er kan minder makkelijk brandend vuurwerk uit de lucht op je auto vallen.

Ga niet rijden

Veel vuurwerk wordt op straat afgestoken. Ga je rijden tijdens de uren dat er veel wordt afgestoken, dan is de kans groot dat je auto wel een keer wordt geraakt door vuurwerk.

Koop zelf geen vuurwerk

Sta je naast je oprit vuurwerk af te steken, dan ben je zelf een van de grootste gevaren voor jouw auto. Houd het geld van vuurwerk in je zak, de wegenbelasting wordt volgend jaar immers duurder.