Amnesty: ‘Elektrische auto’s zijn slecht voor de mensenrechten’

Voor de batterijen van elektrische auto’s hebben fabrikanten onder meer koper, nikkel, lithium en kobalt nodig. En dat brengt grote risico’s voor de mensenrechten met zich mee, aldus Amnesty International.

De mensenrechtenorganisatie heeft een dik rapport gepubliceerd, waarin staat dat autofabrikanten te weinig controle hebben op hun toeleveringsketen. Mercedes en Tesla scoren een matige voldoende, de rest niet.

Alleen elektrische auto’s Mercedes en Tesla scoren redelijk

Amnesty dook in de maatregelen die fabrikanten van elektrische auto’s nemen om er zeker van te zijn dat er in hun ketens geen mensenrechten worden geschonden. De organisatie onderzocht dertien bedrijven en gaf ze op basis van de uitkomst een cijfer tussen 1 en 90.

Mercedes en Tesla staan bovenaan, met een score van respectievelijk 51 en 49. Stellantis kreeg net een onvoldoende (21), net als Volkswagen, BMW en Ford (allemaal 41). Helemaal onderaan de lijst vinden we BYD (11), Mitsubishi (13) en Hyundai (21).

Weinig transparantie over mensenrechten

Wil dat zeggen dat er in de toeleveringsketen van die automakers mensenrechten worden geschonden? Nee, niet per se. De lage score geeft eigenlijk alleen aan dat er weinig transparantie is en weinig wordt gecontroleerd.

Europa introduceert in februari 2027 een batterijpaspoort voor alle accy’s van elektrische auto’s boven de 2 kWh. Daarin moet onder meer komen te staan wat de grondstoffen in de batterij zijn en waar ze precies vandaan komen.

Mensenrechten in kobaltmijnen Congo

Dat is nodig, vindt Amnesty, omdat er veel misgaat bij het winnen van grondstoffen voor batterijen. De Democratische Republiek Congo produceert bijvoorbeeld 70 procent van alle kobalt, maar dat gebeurt in mijnen die niet alleen het milieu schaden, maar ook mijnwerkers blootstellen aan giftige stoffen.

Die mijnwerkers voor accu’s van elektrische auto’s zijn bovendien vaak kinderen, aldus Amnesty, en worden niet of nauwelijks betaald. Ze werken zonder veiligheidsvoorzieningen, raken het giftige kobalt met de blote handen aan en ademen de hele dag kobaltstof in.