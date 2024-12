Deel dit: Share App Mail Tweet

Je raadt nooit wat er achter in deze unieke hot hatch ligt

En dat dit een hot hatch is, kun je meteen zien. De Sbarro Super Eight is breed en dik, met aan de achterkant vier uitlaten als orgelpijpen.

De Sbarro Super Eight is uniek in de zin dat er echt maar één van is. Hij komt uit de koker van de bekende Zwitserse carrosseriebouwer Franco Sbarro en is gemaakt in opdracht van zakenman Bernd Grohe, die de auto in ontvangst nam na de autoshow van Genève van 1984.

Hot hatch met Ferrari-V8

Onderhuids is de Super Eight een Ferrari 308, wat betekent dat er een 2,9-liter V8 met 240 pk en een handgeschakelde vijfbak achterin liggen.

De hot hatch heeft een carrosserie van glasvezel en weegt maar 800 kilo. Volgens de verkopende partij is de auto in Nederland geregistreerd.

Sbarro Super Eight te koop

Want ja, de Super Eight – met 30.000 kilometer op de teller – is te koop. De hot hatch wordt geveild op de website Bring A Trailer en met nog vijf dagen te gaan is het hoogste bod nu 110.000 dollar (omgerekend: 104.000 euro). Dus dat bedrag gaat waarschijnlijk nog wel hoger worden.

(Afbeelding: Bring A Trailer) (Afbeelding: Bring A Trailer) (Afbeelding: Bring A Trailer)

(Afbeelding: Bring A Trailer) (Afbeelding: Bring A Trailer) (Afbeelding: Bring A Trailer)

Hot hatch met dikke V12

De Sbarro Super Eight is overigens een doorontwikkeling van een eerdere concept car, de Super Twelve. Die is in grote lijnen hetzelfde, met één groot verschil. Achterin lag geen Ferrari-V8, maar een uit twee motorfietsblokken opgebouwde V12.