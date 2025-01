Deel dit: Share App Mail Tweet

Accu-gigant CATL gaat samenwerken met nóg een Europese autofabrikant

CATL, de grootste batterijfabrikant ter wereld, is al even in Europa actief. Zo werkt het samen met Stellantis aan een productiefaciliteit in Spanje. Nu zegt voorzitter Pan Jian tegen het Chinese Interface News dat er nog Europese autofabrikant gaat samenwerken met de Chinese gigant.

Momenteel heeft CATL al twee fabrieken in Europa draaien. Deze staan in Duitsland en Hongarije. De fabriek voor (en in samenwerking met) Stellantis draait nog niet.

Joint venture

Voor het project met Stellantis überhaupt draait, heeft het merk dus een nieuwe Europese autofabrikant gevonden waarmee het gaat samenwerken. Sterker nog, er wordt eenzelfde joint venture-fabriek gebouwd.

Om welke fabrikant het gaat, is nog onduidelijk. Wel benadrukt Jian dat het om een van origine Europees merk gaat. Verdere details volgen later dit jaar.