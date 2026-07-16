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4,1 procent minder occasions verkocht: dit is er aan de hand met de verkoopaantallen

Het afgelopen halfjaar verkochten autobedrijven 4,1 procent minder occasions dan vorig jaar. De verkoopaantallen zijn zelfs onder het niveau van 2024 gezakt. Volgens VWE Automotive verkochten autobedrijven in H1-2026 precies 709.935 gebruikte personenauto’s aan eindgebruikers. In 2025 waren dat er nog 740.650, valt uit tabel 1 af te leiden.

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Dit komt neer op een daling van 30.715 transacties. Ook ten opzichte van 2024 liggen de verkoopaantallen een stuk lager. Toen registreerde VWE in dezelfde periode 717.733 eigendomswisselingen. De laatste maand van het eerste halfjaar is het negatieve marktsentiment niet gekeerd. In juni 2026 vonden 118.161 b2c-occasions een nieuwe eigenaar. Dat zijn er 2,1 procent minder dan in juni 2025.

Verschuiving verkoop occasion

De particuliere occasionverkoop laat een vergelijkbaar beeld zien. Hier stond de verkoopteller aan het einde van H1-2026 op 331.142 transacties. Procentueel zijn dat er 3,1 procent minder dan in H1-2025, maar wel duidelijk meer dan in H1-2024, zoals tabel 2 laat zien.

Ook voor de c2c-handel was juni geen topmaand. Particulieren verkochten elkaar 3,5 procent minder gebruikte auto’s dan in juni 2025. De toegenomen vraag naar gebruikte elektrische auto’s leidt zowel binnen de b2c- als de c2c-markt niet tot meer occasionverkopen, maar vooral tot een verschuiving van de occasionverkopen.

Meer handelstransacties

Het enige marktsegment met een positieve transactiebalans is de b2b-occasionmarkt. Dit zijn auto’s die tussen zakelijke partijen worden verhandeld. Hieronder vallen bijvoorbeeld auto’s die aan het einde van een leasecontract via een veiling in de handelsvoorraad van een autobedrijf terechtkomen. In dat geval levert de doorverkoop van één auto minstens twee opeenvolgende b2b-transacties op.

Ook auto’s die via zakelijke partijen naar het buitenland worden geëxporteerd, vallen binnen de b2b-verkoop. Per saldo was H1-2026 goed voor 519.257 b2b-registraties. Dat zijn er iets minder dan in 2025 (-0,7 procent) maar aanzienlijk meer dan in 2024 (+3,6 procent). In aantallen was juni 2026 een topmaand met een transactiegroei van 8,6 procent ten opzichte van juni 2025.