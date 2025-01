Deel dit: Share App Mail Tweet

Koopwijzer: Subaru Forester – prijzen, problemen en uitvoeringen

De vijfde Subaru Forester is het automobiele equivalent van de Processie van Echternach. We kijken naar de prijzen, problemen en uitvoeringen in deze koopwijzer.

Drie stappen naar voren, twee stappen terug. De nieuwe Subaru Forester van 2018, modelcode SK, bewijst dat vernieuwing niet altijd gelijk staat aan verbetering. Op het gebied van betrouwbaarheid, veiligheid en degelijkheid is hij zijn merk- en modelnaam meer dan waardig, maar de hybride aandrijflijn kost in de praktijk meer dan hij oplevert.

Carrosserie

Subaru hint naar de vormgeving van de Forester met de VIZIV-studiemodellen van 2015 en 2016. Vanbuiten lijkt de nieuwe generatie sterk op zijn voorganger. De opgefriste vormtaal is nauwer verwant aan de robuuste en hoekige Outback dan aan de sportiever gelijnde Impreza, waarop hij traditioneel is gebaseerd. Met zijn lengte van 4,62 meter valt hij precies tussen beide modellen in; de bagageruimte (509-1.779 liter) doet nauwelijks onder voor die van de Outback.

📆Tijdlijn 2015 – Subaru VIZIV Future Concept

2016 – Subaru VIZIV-7

2018 – introductie Subaru Forester (SK), Forester STI studiemodel

2019 – introductie e-Boxer (Europa)

2020 – First Edition

2021 – kleine facelift, Sport

2024 – introductie nieuwe Subaru Forester (SL)

De basis-Forester heeft actieve led-koplampen, led-achterlichten en zwarte dakrails. Luxere uitvoeringen hebben privacy-glas, een panoramadak of een open dak, zilverkleurige dakrails en een elektrisch bedienbare achterklep. De bescheiden facelift van 2021 brengt een nieuw vooraanzicht met gewijzigde koplampen en voorbumper. Bij een occasion is de kans op offroad-schade klein, maar toch is het de moeite van het controleren waard.

Interieur

Het interieur maakt een hoogwaardigere indruk dan voorheen, zonder afbreuk te doen aan het gevoel vrijwel onverwoestbaar te zijn. Het dashboard behoudt de indeling van het vorige model. Het analoog/digitale instrumentarium gaat samen met een groot en een klein infotainmentscherm en fysieke knoppen voor de klimaatregeling.

Het veelomvattende EyeSight-veiligheidssysteem is altijd present, evenals adaptieve cruise control, automatische airco en stoelverwarming. Duurdere modelvarianten voegen daar onder meer elektrische stoelverstelling, stuur- en achterbankverwarming, leren bekleding, keyless access, TomTom-navigatie en een dodehoekassistent aan toe. Het faceliftmodel heeft nieuwe veiligheidssystemen, waaronder een automatische uitwijkassistent en een achteruitrij- remassistent. Controleer bij een gebruikte Forester of het EyeSight-systeem correct werkt, vooral als de voorruit ooit is vervangen.

Motor

In Nederland wordt de SK-reeks verkocht met de nieuwe mild-hybride ‘e-Boxer’ aandrijflijn. Het roffelende hart wordt gevormd door een atmosferische 2,0-liter viercilinder boxermotor van het Atkinson-type (150 pk, 194 Nm) met directe inspuiting. Het hybridegedeelte bestaat uit een in de transmissie geïntegreerde elektromotor (16,7 pk, 66 Nm) en een 0,6 kWh lithium-ion accupakket dat onder de bodem van de bagageruimte is weggewerkt.

In de praktijk biedt de hybridetechniek weinig voordelen. Door het hogere gewicht is het brandstofverbruik hoger en het trekgewicht lager dan dat van de niet-hybride vorige Forester. Zelfs de Subaru Outback met de 2,5-liter boxermotor zonder hybridetechniek is zuiniger. Gelukkig is er ook goed nieuws. Met regelmatig en deskundig onderhoud is de boxermotor ouderwets betrouwbaar. Van downsizekwalen heeft de technisch overzichtelijke viercilinder weinig last. Een storingmelding met betrekking tot het GPF-filter kan aan overgevoelige software liggen (dus niet altijd aan overmatige vervuiling).

Transmissie

Zoals je mag verwachten heeft de Forester wederom standaard permanente Symmetrical All-Wheel Drive. Het elektronisch geregelde AWD-systeem, met actieve aandrijfkrachtverdeling, zorgt onder alle omstandigheden voor optimale tractie en grip. Dankzij X-Mode met Hill Descent Control kan de Forester uitstekend met verharde, onverharde en zelfs zeer onverharde wegdekken overweg. Een Lineartronic cvt-automaat is standaard.

De traploze transmissie heeft voorgeprogrammeerde ‘versnellingen’ en laat zich ook handmatig bedienen met schakelflippers aan het stuur. De cvt heeft, zoals eerder genoemd, een geïntegreerde elektromotor. Deze constructie belemmert de werking van het AWD-systeem niet en ondersteunt de verbrandingsmotor tijdens het wegrijden en bij snelheden tot pakweg 40 km/h. Het geremde trekgewicht is maximaal 1.870 kilo.

Wielophanging

Van buiten lijkt de Forester sterk op zijn voorganger, onderhuids staat de cross-over op het nieuwe Subaru Global Platform. De wielophanging is rondom onafhankelijk. Dankzij de toegenomen torsiestijfheid en het lage zwaartepunt stuurt de nieuwe SK-reeks strakker dan de uitgaande SJ-reeks, zonder dat dit ten koste gaat van het comfort. De bodemvrijheid van 22 centimeter is een pluspunt bij (mild) terreingebruik. Af fabriek staat de Forester op 17- of 18-inch lichtmetalen wielen.

Welke Subaru Forester moet ik hebben?

Door de stevige bpm- opslag is de Subaru Forester niet goedkoop. Sinds de introductie in 2019 zijn de prijzen fors gestegen. Daar stelt het merk in Nederland wel een ruime standaarduitrusting tegenover. Instapmodel Comfort heeft, naast AWD en een cvt, onder meer led-koplampen, EyeSight, parkeerhulp met camera, stoelverwarming voorin en nog veel meer veiligheids-, comfort- en luxezaken die niet op deze pagina passen.

Nog completer zijn de Luxury (privacy-glas, elektrische achterklep, elektrische stoelverstelling, dodehoekwaarschuwing) en de Premium (navigatie, leer, stuur- en achterbankverwaring). De Premium Black heeft hoogglans zwarte sierdelen; de First Edition voegt een glasdak en 18-inch wielen toe. De Sport heeft 18-inch wielen, stoffen bekleding en opvallende oranje kleuraccenten.

Moet de Subaru Forester het worden?

Nog meer dan zijn voorganger(s) is deze Subaru Forester een uitgesproken nicheproduct. Met zijn boxermotor en permanente AWD is het een cross-over die zijn avontuurlijke uitstraling in de praktijk echt waarmaakt. Ook de manier waarop het merk mild-hybride techniek toepast, is vanuit technisch opzicht prijzenswaardig. Aan de andere kant maakt diezelfde hybridetechniek het model zwaarder en onzuiniger dan zijn voorganger.

Daarnaast moet/moest de Forester nieuw concurreren met goedkopere en duurdere auto’s die hun prijsstelling qua afwerking en uitstraling in elk geval subjectief beter onderbouwen. Als gebruikte auto komt de hoogpotige Subaru duidelijk beter tot zijn recht. Technisch en kwalitatief blijft het een topproduct dat zijn tweede, derde, vierde en vijfde eigenaar jarenlang trouwe dienst kan bewijzen.