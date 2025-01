Deel dit: Share App Mail Tweet

Chinese auto’s elektrisch? Deze Geely rijdt op alcohol

Ja, echt. Deze nieuwe auto van Geely gebruikt geen benzine en heeft ook geen accupakket in de bodem liggen. Het is een echte raceauto die rijdt op methanol, een soort alcohol.

Methanol is niet nieuw. Zo wordt het onder andere in verschillende raceklasses gebruikt omdat het een hoger octaangetal heeft en een koelere ontbranding, dus meer vermogen.

Rijden op alcohol

De alcoholsoort heeft dus voordelen voor prestaties en is tevens gemakkelijker te blussen dan benzine bij een ongeval of technische fout. Tenminste, als je de vlammen ziet. Methanol brandt namelijk vrijwel onzichtbaar en kan dus voor enge situaties zorgen.

Dat is voor veel raceklasses een van de redenen om ethanol in plaats van methanol te gebruiken. Daarbij komt ook nog eens het feit dat ethanol doorgaans eenvoudiger groen te produceren is dan methanol. Ethanol wordt overigens in veel Zuid-Amerikaanse landen ook voor straatauto’s gebruikt en zit ook in onze benzine.

Efficiënt

Vergeleken met benzine, diesel en andere brandstoffen is methanol wel erg efficiënt. Zo heeft de motor van Geely een thermische efficiëntie van 48,15 procent bij een test met een buitentemperatuur van -40 graden Celsius. Dit betekent dat 48,15 procent van de energie uit de brandstof gebruikt wordt om de motor te laten draaien. De rest gaat verloren aan (met name) warmte.

Ter vergelijk: een gebruikelijke benzinemotor heeft een thermische efficiëntie van 30 procent bij Nederlandse temperaturen.

Daarbij heeft de Aurobay-DHE20TDM, zoals de motor heet, een compressieverhouding van 15:1. Althans, als methanol gebruikt wordt. De standaardvariant haalt op benzine een compressieverhouding van 10,5:1. Hoeveel meer vermogen dat oplevert, laat de Chinese fabrikant nog niet weten.

Een ander voordeel van methanol is de uitstoot. Er komen simpelweg minder schadelijke stoffen uit de uitlaatpijp. Daarbij is het ook nog eens gemakkelijk te vervoeren, helemaal in vergelijking met elektriciteit.

Wat wil Geely gaan doen met deze nieuwe racewagen, die rijdt op alcohol? Het wil een eigen raceklasse starten, waarin gereden wordt op groene methanol. Het zou een nieuwe racecategorie worden binnen de al bestaande Geely Super Cup PRO worden.

Waarom investeert Geely in methanol?

Overigens steekt Geely niet alleen voor de racerij geld in methanol. Zo heeft het met een grote Chinese taxi-aanbieder een deal gesloten om 1.500 methanol-auto’s te leveren en bestaan er al 20 methanol-modellen van de fabrikant.

In 2025 zal Geely nog twee nieuwe methanol-hybridemodellen laten zien. Vooralsnog verwachten we niet dat deze voertuigen niet in Europa gaan rondrijden, maar Geely zegt de raceauto’s op veel internationale circuits te gaan testen. Omdat we op ons continent niet ingericht zijn op methanol noch ethanol zullen dergelijke brandstoffen niet snel hier in straatauto’s gebruikt worden. Toch is het interessant om te zien dat de grote Chinese fabrikant zich niet enkel bezighoudt met elektrische auto’s, maar ook inzet op groene alcohol.