Koopwijzer: Renault Mégane R.S. – prijzen, problemen en uitvoeringen

De Renault Mégane R.S. is een behoorlijk praktische pretmachine. Autovisie duikt in de prijzen, problemen en uitvoeringen in deze koopwijzer.

Sinds de tweede modelgeneratie komt van elke nieuwe Renault Mégane een R.S.-versie op de markt. De vierde Mégane dient als basis voor de derde Mégane R.S., die wat meer ruimte geeft aan comfort en gebruiksgemak, maar die zijn Renault Sport-label ook als occasion in alle opzichten eer aandoet.

Carrosserie

De nieuwe Renault Mégane R.S. is er uitsluitend als vijfdeurs hatchback. Op het eerste gezicht lijkt het topmodel op een gewone Mégane met een sportpakket. Toch zijn veel carrosseriedelen uniek voor de R.S., zoals de bredere spatborden voor en achter, de voorbumper met R.S.-grille en finishvlag-dagrijverlichting en de achterbumper met diffuser en de trapeziumvormige centrale uitlaatpijp. Full-led koplampen, led-achterlichten en privacy-glas zijn standaard.

Naar keuze zijn speciale lakkleuren (wit, geel, oranje, rood), stickersets en een glazen schuif-/kanteldak leverbaar. De R.S. krijgt gezelschap van de optisch vrijwel identieke R.S. Trophy en de extreme R.S. Trophy-R. Deze straatlegale lichtgewicht raceversie heeft een koolstofvezel motorkap, opvallende bestickering en – elke gram telt – een ontbrekende achterruitenwisser. In 2020 volgt een kleine facelift (Phase 2) met subtiele optische fijnslijperij. Wees bij een occasion alert op mogelijke oude aanrijdingsschade en kerbstone-schrammen.

Interieur

Ten opzichte van de III is het interieur moderner en beter afgewerkt. Het dashboard omvat een digitaal instrumentarium en R-Link 2-multimedia met ‘liggend’ display. Voor het R.S.-gevoel zorgen sportstoelen met stoffen bekleding, een leren sportstuur, aluminium pedalen, een aluminium pookknop en rode kleuraccenten. Het Multi Sense-systeem is bij de R.S. uitgebreid met een Race-modus met ruimere veiligheidsmarges. De optionele Renault Sport Monitor kan rondetijden bijhouden en video- opnames vastleggen.

De R.S. heeft standaard onder meer een rijbaanassistent, verkeersbordherkenning, keyless entry/start en parkeersensoren achter. Fabrieksopties zijn R-Link 2 met een 8,7-inch rechtopstaand beeldscherm, Bose-audio, een head-up display, alcantara, stoelverwarming en een alcantara/leren sportstuur. De Trophy heeft standaard de Renault Sport Monitor en het leer/alcantara sportstuur, aangevuld met Recaro- sportstoelen met alcantara bekleding.

📆 Tijdlijn Najaar 2015 – introductie Renault Mégane IV Najaar 2017 – Mégane R.S. Zomer 2018 – Mégane R.S. Trophy Zomer 2019 – Mégane R.S. Trophy-R 2020 – kleine facelift (Phase 2) 2021 – einde levering (NL) 2023 – Renault Mégane R.S. Ultime, einde productie

De Trophy- R verruilt gebruiksvriendelijkheid voor pure sportiviteit. Zo verdwijnt de meeste geluiddemping en maakt de achterbank plaats voor een bandenopbergnet. De facelift (2020) brengt een nieuw digitaal instrumentarium. Ook bij de R.S.-versies kan R-Link weleens haperen. De zijwangen van de sportstoelen zijn niet ongevoelig voor instapslijtage.

Motor

De snelste Mégane verruilt de vertrouwde 2,0- liter viercilinder turbomotor voor een nieuwe 1,8- liter viercilinder turbomotor, die ook in de Alpine A110/A110S dienstdoet. De prijslijst begint bij de Mégane R.S. 280 (280 pk, 390 Nm). Dit ‘basismodel’ accelereert in 5,8 seconden van 0- 100 km/h en heeft een topsnelheid van 250 km/h (EDC) of 255 km/h (handbak).

De R.S. Trophy doet daar een schepje bovenop (301 pk, 400-420 Nm), heeft een sportuitlaatsysteem met vlinderklep en scherpt de prestaties verder aan (5,7 seconden, 260 km/h). Dat de Trophy-R nog meer tempo uit hetzelfde blok haalt (5,4 seconden, 262 km/h) is te danken aan zijn lagere gewicht. De Trophy-R heeft een titanium sportuitlaatsysteem van Akrapovic. In 2020 krijgt de R.S. net zoveel vermogen en koppel als de R.S. Trophy.

Evenals zijn voorgangers kan deze R.S. motorisch wel tegen een stootje. Tot in 2019 komen soms problemen met de oliedrukregelaar voor. Dit kan motorschade veroorzaken. Mechanische mishandeling, verwaarloosd onderhoud en kwalitatief dubieuze software-/hardwaretuning kunnen de levensduur van de techniek negatief beïnvloeden.

Transmissie

De Renault Mégane R.S. heeft voorwielaandrijving en een handgeschakelde zesbak of een zestraps EDC- automaat met dubbele koppeling. De EDC- automaat heeft een Sport- en Race-modus, Launch Control en Multi Change Down- functionaliteit.

Het Pack Chassis Cup voegt een mechanisch torsen-sperdifferentieel toe. Deze voorziening is standaard op de Trophy en de Trophy-R. Controleer bij een auto met EDC of de transmissie soepel en schokvrij op- en terugschakelt. Problemen met de koppeling komen wel eens voor. Intensief Launch Control- gebruik vergroot de kans op slijtage aan de transmissie en de aandrijflijn.

Wielophanging

De bredere spatborden gaan samen met een vergrote spoorbreedte. De voorwielen hebben onafhankelijke ‘double axis’- veerpoten. Achter zit een eenvoudigere semi-onafhankelijke torsie-as. Vierwielbesturing (4Control R.S.) biedt meer wendbaarheid bij lage snelheden en meer koersstabiliteit bij hoge snelheden.

De elektrisch-hydraulische stuurinstallatie geeft goede feedback. Het standaard R.S.-sportonderstel van de Renault Mégane R.S. combineert conventionele schokdempers met hydraulische bumpstops en 18-inch wielen. Het Pack Chassis Cup voegt een stugger sportonderstel en Brembo-remmen met rode remklauwen toe. Als optie zijn 19-inch wielen verkrijgbaar. Het Pack Chassis Cup en 19-inch wielen zijn standaard op de Trophy. De Trophy-R heeft instelbare Öhlins-schokdempers en staat op Bridgestone Potenza S007-banden. Koolstofvezel wielen zijn een kostbare en kwetsbare optie op de R.

Welke Renault Mégane R.S. moet ik hebben?

De standaard Mégane R.S. is lekker vlot en heeft een prettige balans tussen scherpte en comfort voor alledag. De R.S. Trophy is sterker, sneller en stugger. Beide modellen

Moet de Renault Mégane R.S. het worden?

De Renault Mégane R.S. neemt afscheid in stijl. Het is een auto waar de (merk)liefde voor autosport en autotechniek vanaf spat. Net als zijn voorgangers is het een getalenteerde hatchback, die in verschillende gradaties van heetheid wordt uitgeserveerd. Van het gebruiksvriendelijke en allround instapmodel via de strakkere en hardere Trophy tot de extreme Trophy-R. De laatste Megane R.S. bedient zijn fans als vanouds met maatwerk. In vergelijking met hete hatchbacks van andere merken is het Nederlandse occasionaanbod van de rappe Renault bescheiden, maar dat maakt hem de moeite van het zoeken niet minder waard.