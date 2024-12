Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze vijf klassiekers worden wegenbelastingvrij in 2025

De kater die de meeste mensen voelen op 1 januari komt niet alleen door de drank. De feestdagen zijn voorbij en het duurt nog maanden voordat het Pasen is. Wij hebben een oplossing: een oude auto kopen. Een van de klassiekers die in 2025 veertig jaar worden.

Voor sommige liefhebbers is het aftellen tot een specifieke datum in 2025, wanneer de auto van hun dromen eindelijk veertig jaar wordt. Want vanaf dat moment valt-ie onder de oldtimerregeling en hoeft er geen motorrijtuigenbelasting meer voor betaald te worden.

In 2028 einde van regeling voor klassiekers

Het moment waarop auto’s van veertig jaar of ouder nooit meer belastingvrij zullen worden, komt echter steeds dichterbij. In 2028 komt er een einde aan de oldtimerregeling, wat betekent dat voor klassiekers van 1988 of jonger straks gewoon motorrijtuigenbelasting moet worden betaald.

Dus laten we de komende tijd nog even profiteren. Te beginnen bij deze vijf prachtige modellen uit 1985.

Alfa Romeo 75

De laatste Alfa Romeo die het merk uitbracht vóór de overname door Fiat. De achterwielaangedreven 75 heeft een perfecte gewichtsverdeling, mede door het feit dat de versnellingsbak en de koppeling zijn geïntegreerd in het achterdifferentieel.

Een noviteit was Alfa Romeo Control, een diagnostische computerdisplay op het dashboard.

BMW M535i

Originele M5’s zijn niet meer te betalen, dus gaan we er een stapje onder zitten. De M535i gebruikte dezelfde 218 pk sterke 3,4-liter zes-in-lijn als de 535i, maar werd door BMW standaard voorzien van een M-Technic-sportonderstel en wat aanvullend spoilerwerk op de koets.

Het model is nog steeds snel, met een 0-100 km/h-tijd van 7,2 seconden.

Ford Scorpio

De mooie Scorpio, zullen we hem maar noemen, want over het latere kikkerogen-model gaan we het hier niet hebben. Bij zijn introductie in 1985 was de Scorpio alleen beschikbaar als hatchback en dat zat zijn verkoopsucces in de weg.

Pas vier jaar later lanceerde Ford een sedanversie. In 1992 kwam er een stationwagon.

Maserati 420

We gaan hier geen grappen maken over 420, de term voor marihuanagebruikers, ook al moet je zowat stoned zijn om klassiekers als deze Maserati aan te durven. De 420 is een vierdeurs afgeleide van de Biturbo en wordt aangedreven door een 2,0-liter V6.

Waarom zo’n ‘kleine’ motor? Omdat de Italiaanse overheid auto’s met meer cilinderinhoud in de jaren tachtig zwaarder belastte.

Subaru XT

De Subaru XT was zijn tijd ver vooruit, met een extreem lage luchtweerstandscoëfficiënt, in hoogte verstelbare pneumatische vering en een digitaal dashboard.

In Japan had de XT een andere naam. Hij heette er Alcyone, naar de helderste ster in de Plejaden, de sterrencluster in het Subaru-logo. Ken je klassiekers…