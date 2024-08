Deel dit: Share App Mail Tweet

Koopwijzer: Maserati Levante – prijzen, problemen en uitvoeringen

De Maserati Levante is een praktische, passievolle SUV. Autovisie duikt in de prijzen, problemen en uitvoeringen in deze koopwijzer.

Eigenlijk mag de Maserati Levante geen SUV worden genoemd. De Italiaanse stiekem-toch-wel-SUV is een uitbundige auto die zijn tekortkomingen met karrenvrachten karakter compenseert.

Carrosserie Maserati Levante

Ondanks de voor Maserati nieuwe carrosserievorm sluit de Levante, modelcode M161, visueel naadloos aan bij modellen als de Ghibli, Quattroporte en GranTurismo. De vormgeving is zo elegant en flamboyant als het formaat toelaat: Maserati’s eerste productie-SUV is 5,0 meter lang, 1,96 meter breed en 1,67 meter hoog. Platte xenon- of ledmatrix-koplampen, een grote grille en een aflopende motorkap domineren het vooraanzicht. De oplopende dorpel- en taillelijn eindigen in een sportautowaardige achterpartij met brede heupen, vierpunts achterlichten en zichtbare uitlaatpijpen.

Reguliere uitvoeringen hebben verchroomde deurgrepen, raamlijsten en luchtopeningen in de voorspatborden. De GTS heeft speciale ‘Sport’-bumpers en portiergrepen in carrosseriekleur; het chroomvrije topmodel Trofeo draagt een sportpakket met zwarte en koolstofvezel accenten. Sommige eigenaren maken melding van niet of niet goed werkende portiergrepen. Door de sterke motoren en speelse rijeigenschappen is eventuele oude aanrijdingsschade een ander controlepunt.

Interieur Maserati Levante

In het interieur wisselen hoogte- en dieptepunten elkaar af. Atypisch voor het merk zijn de royale been- en bagageruimte (580-1.625 liter) en de behoorlijk praktische gebruiksmogelijkheden. De vormgeving is precies wat je van een Maserati verwacht, want aan sfeer, stijl en interessante details ontbreekt het niet. Dat sommige onderdelen afkomstig zijn uit volumemodellen van Chrysler/RAM is niet wat je op grond van de forse nieuwprijzen verwacht, en dat geldt soms ook voor de toegepaste materialen en de bouwkwaliteit. Wie zich liever op de positieve punten richt, kan genieten van fraaie comfort- of sportstoelen, diverse leerpakketten of speciale Zegna-bekleding, Touch Control Plus-infotainment en Harman-Kardon- of Bowers & Wilkins-audio.

(Afbeelding: Maserati) (Afbeelding: Maserati) (Afbeelding: Maserati) (Afbeelding: Maserati)

(Afbeelding: Maserati) (Afbeelding: Maserati) (Afbeelding: Maserati) (Afbeelding: Maserati)

Het aanbod aan rijhulpsystemen omvat onder meer actieve parkeerassistentie, surround camera’s, adaptieve cruise control en alle andere gangbare moderne ADAS-ondersteuning. Tijdens de levensloop krijgen het interieur en het infotainment kleinere en grotere updates, waaronder de komst van verbeterd Maserati Intelligent Assistant (MIA)-infotainment in 2020. Een versleten of onvoldoende opgeladen accu kan spookstoringen veroorzaken. Ook met een gezonde accu kunnen wel eens al dan niet terechte storingsmeldingen opduiken. Niet alle eigenaren zijn even zuinig op hun Levante: controleer het interieur en de bekleding goed op mogelijke hond-, kinder- en bouwmarktbeschadigingen.

Motor

De Maserati Levante debuteert met twee zescilinder motoren. De biturbo 3.0 V6-benzinemotor heeft Ferrari-genen en levert 350-430 pk en 500-580 Nm. De 3.0 V6-turbodiesel van VM Motori genereert 250-275pk en 600 Nm. Beide zescilinders hebben een motorkarakter dat goed bij een grote en zware auto past, met veel koppel over een breed toerengebied. In 2019 komen de langverwachte achtcilinder GTS en Trofeo op de markt.

📆Tijdlijn 2011 – Maserati Kubang studiemodel

Voorjaar 2016 – introductie Maserati Levante (M161)

Najaar 2017 – Levante Modena

2019 – GTS, Trofeo

Najaar 2021 – GT Hybrid

2023 – V8 Ultima, einde V8

Voorjaar 2024 – einde productie

De biturbo 3.8 V8 (530-580pk, 730 Nm) is wederom ontwikkeld door Ferrari en tilt het prestatieniveau naar een nog grotere hoogte. In 2021 rondt Maserati het modelaanbod naar beneden af met de GT Hybrid. Deze van Alfa Romeo geleende aandrijflijn combineert een 2.0 viercilinder benzinemotor met 48V-hybridetechniek (330 pk, 450 Nm).

De zes- en achtcilinders kunnen tegen een stootje, maar blijven gevoelig voor een respectvolle behandeling. Vermijdt occasions met een ontbrekende, onvolledige en/of niet-verifieerbare onderhoudshistorie.

Transmissie

Alle varianten verlaten de fabriek met een achttraps ZF-automaat met koppelomvormer. De elektronisch aangestuurde Q4-vierwielaandrijving omvat active torque vectoring en een mechanisch sperdifferentieel op de achteras. Onder normale rijomstandigheden ligt de nadruk op de achterwielen. Bij grip- of tractieverlies gaat tot de helft van de aandrijfkracht naar de vooras. De rijkarakteristiek is aanpasbaar met Maserati’s Integrated Vehicle Control. De Trofeo heeft een speciale Corsa- modus met onder meer launch control en snellere schakeltijden.

Wielophanging

De Levante maakt gebruik van Maserati’s M156- platform en heeft rondom onafhankelijke wielophanging met dubbele draagarmen op de vooras en een multilink- constructie op de achteras. De besturing en wegligging zijn de merknaam meer dan waardig. Ondanks het forse leeggewicht laat de Levante zich verrassend strak en vermakelijk over bochtige parcoursen dirigeren.

De adaptieve Skyhook- luchtvering, met actieve hoogteregeling, laat zich eenvoudig aan een sportievere dan wel comfortabelere rijstijl aanpassen. De wielmaten van de Maserati Levante beginnen bij 18 inch en eindigen bij 22 inch voor de Trofeo. De belangrijkste onderstel-aandachtspunten bij aankoop van een occasion zijn onregelmatige bandenslijtage en de werking van de luchtvering.

Welke Maserati Levante moet ik hebben?

Maserati en emotie gaan hand in hand. Het oorstrelende motorgeluid van de zes- en achtcilinder motoren, inclusief de diesels, is een belangrijke reden om voor de Levante te kiezen. Hoewel de GT Hybrid op papier niets tekortkomt en voor een viercilinder zelfs heel aardig klinkt, komt het model als V6 en V8 het beste uit de verf.

Uitvoeringen heten aanvankelijk GranLusso (19-inch wielen, chroomaccenten, comfortstoelen) en Gransport (20-inch wielen, sportpakket, sportstoelen, schakelflippers), aangevuld met diverse optiepakketten (‘Packs’). De Hybrid is leverbaar als GT en als Executive. Door de jaren heen zijn speciale uitvoeringen op de markt gebracht, waaronder Launch Editions, F Tributo Special Editions en Ultima Editions.

Moet de Maserati Levante het worden?

De Maserati Levante is in alle opzichten een volbloed Maserati. Ondanks de extra binnenruimte en de praktische gebruiksmogelijkheden is het een auto die je met je hart koopt. Het is ook een bij vlagen temperamentvolle auto, die zijn eigenaar soms keihard op het hart trapt.

Mensen die foutloze en steriele perfectie verwachten, moeten ergens anders zijn. Wie als een blok valt voor de markante vormgeving, het sfeervolle interieur, de vermakelijke rijeigenschappen en het geweldige motorgeluid, koopt met de Levante één van de spannendste en meest exclusieve auto’s van het premium SUV-segment.

Pluspunten Maserati Levante

+ Praktische Maserati

+ Volop rijplezier

+ Motorgeluid (V6/V8)

+ Sfeervol

Minpunten Maserati Levante

– Afwerking niet overal premium

– Stevige onderhoudskosten