Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze 3 heerlijke occasions behoren tot de laatste auto’s die wegenbelastingvrije oldtimers worden

De regeling voor oldtimers verandert per 1 januari 2028. Vanaf dat moment zijn alleen auto’s die vóór 1 januari 1988 voor het eerst zijn toegelaten vrijgesteld van wegenbelasting. Omdat zo min mogelijk belasting betalen altijd fijn is, lichten we drie heerlijke occasions uit die met de hakken over de sloot oldtimer worden.

Autovisie altijd in beeld? Maak ons je Google-favoriet en vind onze tests, primeurs en autonieuws sneller terug. Instellen →

En dan hebben we het niet over modellen als de Ferrari F40, Porsche 959 of Ford Sierra RS500 Cosworth. Niet omdat we voor die auto’s geen plek zouden maken op onze oprit, maar simpelweg omdat de rijkaards die zulke auto’s kunnen betalen zich waarschijnlijk niet druk maken om een beetje wegenbelasting.

Deze drie occasions worden oldtimer

Overigens is het sowieso handig om niet te veel op de maandelijkse lasten te letten. Het blijven behoorlijk oude auto’s waaraan plotseling dure onderdelen kapot kunnen gaan. Toch is het lekker om iets bijzonders te rijden waarvoor je maandelijks nauwelijks vaste lasten betaalt.

Let wel: hoewel deze modellen oud genoeg kunnen zijn voor de vrijstelling, zijn de meeste exemplaren pas vanaf 1988 geleverd. Je moet dus goed zoeken naar een occasion die daadwerkelijk een wegenbelastingvrije oldtimer wordt.

Alfa Romeo 164

De Alfa Romeo 164 is een van de modellen die nét onder de nieuwe grens valt. Wat sportief rijden betreft is het misschien niet de beste Alfa en ook op het gebied van betrouwbaarheid heeft hij geen smetteloze reputatie. Daar staat tegenover dat het een prachtige en comfortabele sedan is.

Met zijn door Pininfarina getekende koets is het een tijdloze auto. Onder de motorkap kan bovendien de 3,0-liter Busso-V6 liggen, die nog karaktervoller is dan het typische jaren­tachtigerinterieur. Deze aankomende oldtimer is niet alleen een heerlijke klassieker, maar ook een kunstwerkje voor op de oprit.

Honda Prelude

De derde generatie Honda Prelude was voor zijn tijd behoorlijk vooruitstrevend. Ondanks voorzieningen als vierwielbesturing, verstelbare lendensteunen en een elektrisch schuifdak bleef hij relatief licht. Met zijn 150 pk sterke 2,0-liter zestienklepper en precieze besturing is het nog altijd een fijn rijdende coupé.

Zijn beschaafde uiterlijk is tegenwoordig uniek en zijn reputatie is een stuk beter dan die van de Alfa Romeo. Hoewel je bij zulke oude auto’s altijd goed moet opletten, is ook deze Prelude een typische Honda: behoorlijk degelijk. Controleer hem voor aankoop wel grondig op roest.

Peugeot 405 Mi16

De laatste auto die nét het oldtimerschap haalt, is de Peugeot 405. We hebben natuurlijk niet zomaar een 405 uitgekozen, maar de sportieve Mi16. Op Franse verkoopsites zijn daadwerkelijk bijna-oldtimers uit 1987 te vinden.

De Mi16 heeft een 2,0-liter viercilinder met 160 pk. In combinatie met een gewicht van slechts 1.085 kilogram levert dat een behoorlijk leuke rijdersauto op. Ook bij deze Peugeot is goed onderhoud belangrijk en kan roest een exemplaar volledig hebben afgeschreven. In het buitenland zijn ze echter al voor minder dan 10.000 euro te vinden.