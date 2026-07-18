Deel dit: Share App Mail Tweet

Allard (23): “Garagisten waarschuwden me deze Alfa Romeo niet te kopen, dat heb ik genegeerd”

Eigenlijk had Allard Weerstra (23) helemaal geen auto nodig, maar toen hij een hem onbekende Alfa Romeo zag staan, raakte hij geïntrigeerd. En van het een kwam het ander.

Autovisie altijd in beeld? Maak ons je Google-favoriet en vind onze tests, primeurs en autonieuws sneller terug. Instellen →

“Het begon allemaal bij toeval. Ik wist eigenlijk niet van het bestaan van deze auto af”, begint Allard aan zijn verhaal. “Mijn hele leven ben ik al wel gek van auto’s geweest en Alfa’s vond ik ook altijd wel heel mooi. Maar destijds had ik nog geen auto en ik had nooit het idee: mijn eerste auto moet een Alfa worden.”

Online speuren naar een gebruikte Alfa Romeo 164

“Ik liep een keer met mijn hond in het bos en toen stond daar ineens een zilveren 164 zoals deze: een Super in het zilver, ook met deze bekleding: groene velours stoelen. Ik vond het er gaaf uitzien en ik dacht: goh, je zal maar zoiets hebben. Ik heb er een aantal foto’s van gemaakt, lang naar die auto staan kijken, helemaal enthousiast geraakt.”

“Thuis – gevaarlijk – ga je op Autoscout kijken. Ik was toch wel benieuwd: wat kost zoiets nou? Staan er überhaupt nog een paar van deze auto’s te koop? Nou, destijds stonden er drie te koop, waaronder dus deze, en er stond ook nog een Busso te koop. Dat had me eigenlijk wel het leukste geleken, alleen die was niet in de specificaties die ik wilde, had een hoge kilometerstand en er moest bovendien nog wel het een en ander aan gesleuteld worden.”

“Maar toen zag ik deze staan, precies in de specificaties die ik wilde, met die groene velours bekleding. Die vond ik gaaf en de exterieurkleur was ook groen. Groen op groen is ook heel mooi. Deze velgen zaten er destijds ook al onder; die vond ik er ook mooi bij passen.”

Onbetrouwbaar?

“Op een set achterste dragen en veren rondom, is er sinds de aanschaf eigenlijk niet heel veel aan gebeurd. Maar dat was wel even spannend. Je koopt een Alfa van dertig jaar oud. Ik had ook wat monteurs gesproken en die zeiden: ‘Weet waar je aan begint. Als je zelf niet kan sleutelen, zou ik geen Alfa Romeo kopen.'”

“Dat is tot nu toe best goed uitgepakt. Ik heb hem nu bijna twee jaar in bezit, ik heb er inmiddels bijna 30.000 km mee gereden, ik ben ermee naar Engeland geweest, afgelopen februari ben ik er nog mee naar Zuid-Spanje geweest. De terugreis heb ik in twee dagen gedaan, dus van Zuid-Frankrijk naar Friesland ben ik in één dag gereden, 1.400 km op één dag, en dat is ook allemaal goed gegaan. Veel mensen zeggen: ‘Je moet oppassen’, maar tot nu toe is het allemaal goed gegaan.”