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Hier is de volgende Ferrari Purosangue-lookalike: drie keer raden wie hem ontworpen heeft

Langzaam maar zeker lijkt er een ware trend te ontstaan bij Chinese automerken: elektrische auto’s die erg op de Ferrari Purosangue lijken. In het geval van deze Luxeed RX gaat het om meer dan alleen wat uiterlijke overeenkomsten.

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Niet alleen Luxeed, een merk van Chery, heeft zo’n soort ontwerp. Ook de Xiaomi SU7 en Voyah Passion S hebben lijnen die je best met die van de volbloed Italiaan kunt vergelijken. Al houden de overeenkomsten daar waarschijnlijk wel op.

Luxeed RX met “Ferrari-design”

Dat de Luxeed RX wat Ferrari-trekjes heeft, is niet zo vreemd. Aan het ontwerp werkte Werner Gruber mee, die een behoorlijk indrukwekkend portfolio heeft. Als Senior Exterior Designer lag hij mede ten grondslag aan de LaFerrari, FXX-K en Portofino. Hij tekende dus niet de Ferrari Purosangue.

Tegenwoordig is hij dus actief bij Luxeed. Althans, daar pronkt het merk mee. Daarbij ziet de RX er niet alleen uit als een sportieve crossover-SUV, maar krijgt in de snelste uitvoering ook nog eens bijna 600 pk aan elektromotoren.

HIMA In China worden auto’s van onder meer Luxeed doorgaans niet via eigen merkdealers verkocht, maar via gezamenlijke HIMA-verkooppunten. HIMA staat voor Harmony Intelligent Mobility Alliance, een samenwerkingsverband waarin Huawei met verschillende autofabrikanten slimme elektrische auto’s ontwikkelt en verkoopt. Onder HIMA vallen de merken Aito, Luxeed, Stelato, Maextro en Shangjie.

De auto is nog niet definitief onthuld en wordt naar verwachting op 20 augustus aan het publiek getoond. Het is nog onbekend of het merk naar Nederland komt. Moederbedrijf Chery is hier al wel actief.