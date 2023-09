Deel dit: Share App Mail Tweet

Rijk Mengel: 4 horloges voor de autoliefhebber

In de rubriek Rijk Mengsel tippen we je over spullen die petrolheads hebberig maken. Dit deel met vier horloges voor de autoliefhebber.

Er is een nieuwe tijd aangebroken in de auto-industrie. Meer en meer testen we elektrische auto’s en van hybride-techniek kijkt niemand meer op.

Vier horloges voor autoliefhebbers

Voor horloges geldt ongeveer hetzelfde verhaal. Ze zijn met ‘ouderwets’ uurwerk en met touchscreen te krijgen.

1. Chronograph 1 75 Years Porsche Edition

De Porsche 356 rolde 75 jaar geleden voor het eerst van de band. Dit model wordt gezien als de eerste sportwagen van het merk. De Duitsers vieren dit door een exclusief horloge uit te brengen.

Het horloge is vervaardigd van titanium en wordt aangedreven door het uurwerk met de naam Werk 01.140. De Chronograph 1 75 Years Porsche Edition is een speciale editie van de normale Chronopraph 1 en wordt in een berperkte oplage gemaakt van 475 exemplaren.

Link naar het product // ★★★ // € 9.975,-

2. Casio G-Shock

Ooit was het Japanse merk Casio een nieuwkomer op de markt en stond het bekend om zijn betaalbare horloges en rekenmachines. Inmiddels is het uitgegroeid tot gewaardeerd merk en viert het zelfs al het 40-jarig bestaan van één van de meest legendarische digitale uurwerken: de G-Shock.

De vier nieuwe schokbestendige horloges hebben allemaal een design dat gebaseerd is op de digitale GMW-B5000 en de analoge GM-B2100, twee van de bestverkochte G-Shocks ooit. De nieuwe retro-horloges van Casio bestaan volledig uit metaal. De prijzen van de horloges zijn nog niet bekendgemaakt. Naar verluidt gaan ze zo’n 500 euro per stuk kosten.

Link naar het product // ★★★★// n.n.b.

3. Huawei Watch

Voor wie een smartwatch net iets te modern vindt, maar een digitaal of analoog uurwerk iets te oubollig, zijn er hybride-horloges als deze Huawei.

Het uurwerk is aan je telefoon te koppelen, waardoor je wel de functionaliteiten van een smartwatch hebt, maar niet het uiterlijk. Daarbij gaat de batterij veel langer mee dan bij een smartwatch. In dit geval tot wel 14 dagen!

Link naar het product// ★★★// € 199,99

4. Apple Watch Ultra 2

Een analoog, digitaal en hybride horloge. We missen dan nog een smartwatch. Op de allernieuwste uitvoering moet je nog even wachten: de Apple Watch Ultra 2.

Het model heeft een snellere chip, gaat 36 uur mee op een lading en heeft een scherm dat meer helderheid kan bieden en dus beter te zien is in de zon. De kast van het horloge is gemaakt van 95 procent gerecycled titanium. De smartwatch komt dit jaar op de markt.

Link naar het product/ // ★★★ // € 899,-