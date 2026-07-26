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Verstappen verwachtte niet op podium te staan bij GP Hongarije

Max Verstappen was verrast dat hij in Boedapest de tweede plaats achter de Britse winnaar Lando Norris behaalde. “Ik verwachtte niet hier te staan”, zei de Formule 1-coureur na de GP van Hongarije. “We hebben er heel hard voor gewerkt. Onze strategie werkte goed. Ik zag mijn kansen en die heb ik benut.”

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Verstappen stelde later bij Viaplay dat hij ondanks zijn auto toch goed heeft gepresteerd in de Grote Prijs van Hongarije. “Ik hou er niet van mezelf op de borst te kloppen. We hebben alles redelijk goed aangepakt”, zei de Formule 1-coureur na zijn tweede plaats. “Maar we zijn er nog zeker niet. Ik was 80 procent van de race niet te genieten. Ik heb geprobeerd het beste ervan te maken.”

Verstappen klaagde wederom over het gebrek aan balans in de auto. “De auto was moeilijk te besturen. Er klopte iets niet. Helpt allemaal niet mee”, zei de viervoudig wereldkampioen in Boedapest.

Verstappen staat na de GP van Hongarije op de zesde plaats met 109 punten. De Italiaan Kimi Antonelli (19) gaat met 219 punten aan de leiding van het WK-klassement. Norris is vijfde met 128 punten. Norris was “heel blij” om weer eens een race te winnen. “Mijn snelheid was heel erg goed vandaag”, zei de wereldkampioen van 2025 in een flashinterview.

ANP