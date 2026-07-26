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Norris wint Grote Prijs van Hongarije, Verstappen tweede

Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grote Prijs van Hongarije gewonnen. Daarmee verkleint de 26-jarige Brit van McLaren zijn achterstand op leider Kimi Antonelli (19) in de strijd om het wereldkampioenschap in de Formule 1. Max Verstappen (28) werd tweede op de Hungaroring in zijn RB22. Antonelli werd in zijn Mercedes derde.

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Het betekende pas de eerste overwinning voor Norris dit jaar. De coureur van McLaren veroverde vorig jaar de wereldtitel. Norris was ook vorig jaar de snelste in Hongarije.

Halverwege het seizoen gaat Antonelli met 219 punten aan de leiding. Lewis Hamilton staat tweede met 169 punten. Norris is vijfde met 128 punten voor Verstappen, die met 109 punten zesde staat.

Oscar Piastri

Verstappen begon op de vierde plek aan de race. Hij wist na de start de derde positie over te nemen en ging lang de strijd aan met Lewis Hamilton (Ferrari). Verstappen kwam met nog dertig ronden te gaan heel even aan de leiding van de race, maar moest die positie na zijn tweede pitstop inleveren.

Met nog vijftien ronden te gaan moest Oscar Piastri van McLaren de race met een kapotte versnellingsbak verlaten. Verstappen besloot in tegenstelling tot Norris en Hamilton geen pitstop te maken en kwam daardoor op de tweede plaats. De Nederlander beschikte over minder goede banden en moest Antonelli en Hamilton achter zich zien te houden. Dat lukte de viervoudig wereldkampioen.

Hamilton kreeg in de slotfase een tijdstraf van 5 seconden omdat hij te snel reed in de pits. Daardoor eindigde hij als vijfde achter zijn teamgenoot Charles Leclerc. Er volgt nu een zomerstop in de Formule 1.

ANP