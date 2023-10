Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen volkomen ontspannen voor mogelijke titelrace

Max Verstappen leeft volkomen ontspannen toe naar de Grote Prijs van Qatar, waar hij dit weekeinde zijn derde wereldtitel in de Formule 1 al kan veiligstellen. Dat is zeldzaam vroeg, want na Qatar zijn er nog vijf grands prix te gaan. “Ik sta te trillen”, grapte de Nederlander tegen de verzamelde media op het circuit van Losail. “Nee hoor, ik voel me helemaal goed”, voegde hij er snel aan toe.

Verstappen is verzekerd van de titel als hij ten minste zesde wordt in de sprintrace van zaterdag. Hij heeft nog maar 3 WK-punten nodig. “Natuurlijk weet ik dat ik zaterdag het wereldkampioenschap kan winnen”, zei de 26-jarige Nederlander. “We zouden hier snel moeten zijn, maar we moeten er wel voor zorgen dat we vrijdag in de training goed op gang komen. Normaal gesproken zou het een goed circuit voor ons moeten zijn.”

“We hebben een ongelooflijk jaar en we komen hier om te winnen. Drie keer op rij kampioen worden is nooit makkelijk, maar het zou geweldig zijn”, aldus de coureur van Red Bull, die dit seizoen dertien van de zestien races won, waaronder een record van tien op een rij. “Daar heb je een hele goede auto voor nodig en die heb ik. Maar een foutje maken als je op de limiet rijdt, kan zomaar gebeuren. Dat probeer ik uit te sluiten.”

Veel renners voorspellen chaos op vrijdag, als de coureurs eerst een vrije training rijden en daarna de kwalificatie afwerken voor de race op zondag. Het circuit is onlangs voorzien van een nieuwe laag asfalt. Vaak ligt er woestijnzand op de baan en dan is het ook nog eens snikheet. Lastige omstandigheden om foutloos op volle snelheid een Formule 1-auto te besturen.