Hamilton prijst Verstappen om ‘fenomenaal seizoen’

Lewis Hamilton prijst aartsrivaal Max Verstappen voor een “fenomenaal seizoen” in de Formule 1. “Hij en zijn team hebben het fantastisch gedaan. Ze zijn dit jaar fenomenaal geweest, foutloos, en ik denk dat ze de lat hoger hebben gelegd”, zei de zevenvoudig wereldkampioen van Mercedes in aanloop naar de Grote Prijs van Qatar, waar Verstappen zijn derde wereldtitel kan veroveren.

Het komt zelden voor dat Hamilton lovend is over de Nederlander, die hem in 2021 na een felle titelstrijd aftroefde in de laatste ronde van de slotrace in Abu Dhabi. Verstappen won daar zijn eerste titel en voorkwam dat Hamilton het record van acht titels kon pakken.

“Ik wil hem niet rangschikken in de sport, want dat is gebaseerd op meningen”, aldus de Brit. “Hij heeft dit verdiend, omdat hij geweldig heeft gereden met de auto die hij heeft. Als Mercedes moeten we daarnaar kijken en zeggen: oké, dat zijn de gebieden die wij moeten ontwikkelen om dat te evenaren en beter te worden. Ik hoop dat wij op een gegeven moment weer echt de strijd met Red Bull kunnen aangaan. Maar voor nu moeten ze ervan genieten, want ze hebben er hard voor gewerkt.”