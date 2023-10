Deel dit: Share App Mail Tweet

Horner: als Max titel wint in sprint, is race op zondag leuker

Max Verstappen kan zaterdag de eerste coureur in de historie van de Formule 1 worden die de wereldtitel verovert in een sprintrace. Van zijn teambaas Christian Horner bij Red Bull mag het gebeuren. “Het maakt ons niet uit wanneer we de titel winnen, als we hem maar winnen”, zegt hij in aanloop naar de Grote Prijs van Qatar. “Het gaat erom dat hij die trofee krijgt, dat hij die derde titel op zijn naam krijgt.”

Verstappen heeft aan de zesde plek in de sprintrace genoeg om zijn derde titel op rij veilig te stellen. Als zijn teamgenoot Sergio Pérez in de sprintrace buiten de top 3 eindigt, dan hoeft de Nederlander zelfs helemaal geen punten meer te verdienen om zijn wereldtitel te prolongeren. In het niet heel waarschijnlijke scenario dat Pérez de sprintrace wint en Verstappen geen punten scoort, dan pakt de 26-jarige Limburger zondag de titel met een plek bij de eerste acht in de Grote Prijs van Qatar.

“Als het op zaterdagavond in Qatar gebeurt, maakt het zondag nog leuker om als drievoudig wereldkampioen die grand prix in te gaan”, zegt Horner. “Ik denk niet dat het echt uitmaakt of het zaterdag of zondag is, zolang we die trofee maar in onze prijzenkast kunnen zetten.”