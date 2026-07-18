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Verstappen opnieuw derde in laatste vrije training GP België

Max Verstappen heeft in de derde vrije training van de Grote Prijs van België, net als een dag eerder in de tweede training, de derde tijd neergezet. De 28-jarige Nederlander reed in de Red Bull 1.46,138 en was 0,148 seconde langzamer dan Kimi Antonelli.

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De Italiaanse Mercedes-coureur was de snelste met 1.45,990. Daarmee bleef hij de Britse regerend wereldkampioen Lando Norris in de McLaren 0,139 seconde voor.

Verstappen was in zijn eerste ronde langzamer dan de Brit Lewis Hamilton in de Ferrari, die tot dan toe de snelste was. Antonelli was in zijn eerste ronde meteen veel sneller dan Hamilton en Verstappen. Antonelli scherpte daarna zijn tijd nog eens aan, maar ook Verstappen en Norris verbeterden zich.

Hamilton

George Russell reed in de Mercedes de vierde tijd, maar was 0,367 seconde langzamer dan zijn teamgenoot. Verstappens teamgenoot Isack Hadjar uit Frankrijk reed de tiende tijd, maar hij zal door de vervanging van meerdere onderdelen in zijn auto zondag vanaf de laatste plaats starten.

Hamilton crashte in de slotfase en liep schade aan de achterkant van zijn Ferrari op. Het team heeft nog iets meer dan twee uur om de auto klaar te maken voor de kwalificatie.

Klassement

In het WK leidt Antonelli met 179 punten voor de Britten Russell (154) en Hamilton (147). Verstappen staat zevende met 76 punten.

De coureurs strijden vanaf 16.00 uur in de kwalificatie om de poleposition van de Grote Prijs van België. Die start zondag om 15.00 uur.

ANP