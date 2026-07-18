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Dure fout: wat is een ‘money shift’ precies en kan het écht je auto compleet vernielen?

Misschien heb je ooit van gehoord een money shift. Het is een foutje dat je als bestuurder héél duur kan komen te staan.

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Maar geen zorgen: in de meeste moderne auto’s loop je geen risico op deze blunder. De money shift heeft betrekking op een handgeschakelde versnellingsbak en die sterft uit. Tegenwoordig kiest het overgrote deel van de autokopers een automaat (als er überhaupt iets te kiezen valt).

Wat is een money shift?

Een money shift is het per ongeluk terugschakelen naar een veel te lage versnelling bij hoge snelheid, waardoor de motor veel te veel toeren maakt. Normaal drijft de motor de wielen aan, maar bij een money shift gebeurt juist het omgekeerde: de wielen drijven de motor aan. Dit gebeurt vooral bij sportief rijden, wanneer je snel probeert te schakelen. Dan is een foutje snel gemaakt.

Stel je rijdt in de vierde versnelling, hoog in de toeren en wil dan opschakelen naar de vijf. Maar in plaats van het vijfde verzet, druk je de pook per ongeluk in de derde versnelling. Op die snelheid zou de motor in zijn drie een toerental moeten draaien dat hij helemaal niet aankan.

Dus als je dan de koppeling laat opkomen, dwingen de wielen de motor om veel te hard te draaien. Daardoor kan het toerental ver boven de veilige grens uitkomen. De toerenbegrenzer kan dit niet voorkomen, omdat die alleen ingrijpt wanneer de motor zelf vermogen levert. Als de wielen de motor mechanisch aandrijven, heeft de toerenbegrenzer geen controle over het toerental.

Waarom is dit zo’n dure fout?

Het heet een ‘money shift’ omdat de reparatie je veel geld kan kosten. De schade die bij deze fout kan ontstaan, is namelijk enorm. Zuigers, drijfstangen, je portemonnee, kleppen, cilinderwanden, het motorblok en de versnellingsbak… Dit zijn allemaal onderdelen die je ermee kunt vernielen.

Met een beetje pech loopt dat in de duizenden euro’s. En dan mag je nog van geluk spreken als je motor na zo’n money shift überhaupt te repareren is.

Wil je nou een handgeschakelde versnellingsbak rijden, maar koste wat kost voorkomen dat je ooit zo’n fout begaat, dan moet je deze merkwaardige auto kopen. De vraag is of je hem kunt betalen…