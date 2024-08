Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen vindt tweede plaats in Dutch GP hoogst haalbare

Max Verstappen legde zich neer bij de tweede plaats in de Dutch Grand Prix achter de veel snellere Lando Norris. “Natuurlijk win ik het liefst, maar je kunt ze niet allemaal winnen”, zei de regerend wereldkampioen die de vorige drie races op het circuit in Zandvoort had gewonnen, in het interview na de race.

Verstappen had na de kwalificatie, waarin Norris duidelijk sneller was, al gezegd dat het lastig zou worden. “We willen altijd beter. We hebben gedaan wat we konden, maar ik heb mijn eigen race gereden en ben daarmee tweede geworden.”

De wereldkampioen had de massaal aanwezige fans in Zandvoort nog laten genieten van zijn sterke start waarmee hij de koppositie afpakte van Norris. “We hadden een goede start en ik was blij dat ik de eerste plek kon overnemen. Ik hoop dat iedereen ervan genoten heeft en tot volgend jaar.”

ANP