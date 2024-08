Deel dit: Share App Mail Tweet

Formule 1-team Haas mag niet weg met raceauto’s uit Zandvoort

De beslaglegging door voormalige hoofdsponsor Uralkali op al het materieel van het Formule 1-team van Haas is nog niet opgeheven. Het betekent dat onder meer de trucks en raceauto’s van de Amerikaanse renstal zondag na de Dutch Grand Prix het circuit van Zandvoort niet mogen verlaten. Dat bevestigen zowel het team van Haas als het Russische bedrijf aan het ANP.

Het team van Haas meldde eerder dat het zijn uitstaande schuld van omstreeks 9 miljoen euro aan Uralkali heeft overgemaakt, maar dat het wachten is op bevestiging van de voormalige sponsor dat het geld ook daadwerkelijk is ontvangen. Een woordvoerster van Uralkali liet zondag na de grand prix in Zandvoort vanuit Rusland weten dat het geld nog niet binnen is en dat om die reden de beslaglegging nog van kracht is.

Uralkali was hoofdsponsor van Haas tot de invasie van Rusland in Oekraïne. Begin 2022 beëindigde Haas de samenwerking met het bedrijf en coureur Nikita Mazepin, de zoon van de eigenaar van Uralkali. Een Zwitserse rechtbank oordeelde in juni dat Haas het recht had de sponsorovereenkomst te verbreken, maar verordonneerde wel dat Haas een deel van het sponsorgeld moest terugbetalen.

Betaling

Aangezien Haas niet met de betaling kwam, zag Uralkali zich genoodzaakt tot een zware sanctie en regelde via een Nederlandse rechtbank dat het beslag mocht leggen op onder meer de raceauto’s, het motorhome, trucks en computers van Haas. Het team kreeg wel toestemming om aan de Dutch Grand Prix mee te doen. Nico Hülkenberg eindigde als elfde, Kevin Magnussen werd achttiende.

“Ik heb vernomen dat onze vrachtwagens zondagavond niet vertrekken. We moeten morgen wachten op de bevestiging van ontvangst van de betaling, die we vrijdag hebben gedaan. Eenmaal erkend, gaan ze maandag meteen op weg naar Italië”, meldde een woordvoerder van Haas.

De woordvoerster van Uralkali zei blij te zijn met de “handreiking” van Haas. “Er zit eindelijk vooruitgang in de zaak. Maar het geld is nog niet binnen. Dat kan komen doordat de banken in het weekend dicht zijn. Zodra het geld op onze rekening staat, is Haas vrij om te vertrekken.”

ANP