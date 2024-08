Deel dit: Share App Mail Tweet

Superieure Norris wil na Dutch GP niet aan Formule 1-titel denken

Lando Norris staat na zijn zege in de Dutch Grand Prix steviger op de tweede plaats in het kampioenschap van de Formule 1. Maar hij wil het niet over zijn kansen in het kampioenschap hebben. “Ik sta nog altijd 70 punten achter. Het is een beetje gek om er op dit moment ineens aan te gaan denken. Ik bekijk het per race.”

Norris verkleinde met zijn tweede overwinning dit seizoen de achterstand in het kampioenschap op wereldkampioen Max Verstappen van 78 naar 70 punten. Er zijn nog negen races te gaan. In het constructeurskampioenschap is McLaren Red Bull zelfs genaderd tot op 30 punten. Volgens teambaas Andrea Stella strijdt het team zeker om de constructeurstitel en probeert McLaren ook het maximale eruit te halen voor het coureurskampioenschap.

De 24-jarige Brit van McLaren won de race in Zandvoort met meer dan twintig seconden voorsprong op Verstappen en gaf daarmee een signaal af dat het gevecht om de wereldtitel nog niet is afgelopen. “Ik vecht al sinds de eerste race van het seizoen om het kampioenschap”, zei Norris. “Er is niet een plotseling besluit dat ik het nu beter moet doen. Iedereen werkt al het hele jaar hard hiervoor. Het is niet een vraag die ik ieder weekend gesteld hoef te krijgen.”

Beste wagen

Norris wil wel toegeven dat McLaren op dit moment dominant is. “Dit hele weekend hadden we de beste wagen. En gemiddeld genomen hebben we ook de beste wagen. Misschien waren we op andere grands prix ook dominant, maar Max was bijvoorbeeld ook heel snel in Hongarije. We hadden misschien twee of drie races meer moeten winnen als team, maar dat is niet gebeurd.”

McLaren had de wagens van Norris en teamgenoot Oscar Piastri upgrades gegeven voor de race in Zandvoort en die hebben volgens de winnaar goed uitgepakt. “De snelheid was ongelofelijk. Ik had niet verwacht dat die in de race zo goed zou zijn. De wagen voelde fantastisch aan en dat maakte mijn dag een stuk gemakkelijker vandaag.”

Het enige minpuntje voor Norris was de start. Door wielspin kwam hij niet goed weg en zag hij Verstappen de koppositie grijpen. “Dat gaat om kleine marges en dat ging bij ons beiden niet goed”, zei hij over de start van hem en Piastri. “We moeten daarom naar de onderliggende oorzaak kijken.”

ANP