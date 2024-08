Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen moet in Dutch Grand Prix zege laten aan Norris

Max Verstappen heeft in de Dutch Grand Prix genoegen moeten nemen met de tweede plaats. De regerend wereldkampioen moest in zijn tweehonderdste grand prix de Brit Lando Norris in de McLaren voor zich dulden en greep zo naast een vierde zege op rij op het circuit van Zandvoort. Charles Leclerc werd in de Ferrari derde.

Verstappen nam de leiding door Norris te passeren bij de start, maar zag de Brit in de achttiende ronde voorbijkomen. Norris liep daarna ver weg bij de Red Bull.

Verstappen blijft aan de leiding in het WK-klassement. De 26-jarige Nederlander heeft 295 punten. Norris volgt met 225 punten.

ANP