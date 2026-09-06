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GP van Italië onderbroken na crash Ferrari-coureur Leclerc

MONZA - George Russell (Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team), Charles Leclerc (Scuderia Ferrari HP), Lewis Hamilton (Scuderia Ferrari HP), Max Verstappen (Oracle Red Bull Racing), Oscar Piastri (McLaren Mastercard F1 Team), Franco Colapinto (BWT Alpine F1 Team), Arvid Lindblad (Visa Cash App Racing Bulls F1 Team), Oliver Bearman (TGR Haas F1 Team), Lando Norris (McLaren Mastercard F1 Team) in de eerste ronde tijdens de Grote Prijs van Italië op het Autodromo di Monza. SANDER KONING / ANP
ANP / ANP / Sander Koning

De Grote Prijs van Italië is stilgelegd na een crash van Charles Leclerc in de Ferrari. De Monegask raakte in de derde ronde de controle over de wagen kwijt en vloog van de baan. Met een rode vlag is de wedstrijd gestopt.

Verstappen had Leclerc in de ronde ervoor ingehaald en lag derde. De Nederlander was gestart vanaf de vijfde plaats. De Brit George Russell in de Mercedes reed aan de leiding.

De race wordt hervat om 15.39 uur. Verstappen start dan vanaf de derde plaats.

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ANP

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