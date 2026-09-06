GP van Italië onderbroken na crash Ferrari-coureur Leclerc
De Grote Prijs van Italië is stilgelegd na een crash van Charles Leclerc in de Ferrari. De Monegask raakte in de derde ronde de controle over de wagen kwijt en vloog van de baan. Met een rode vlag is de wedstrijd gestopt.
Verstappen had Leclerc in de ronde ervoor ingehaald en lag derde. De Nederlander was gestart vanaf de vijfde plaats. De Brit George Russell in de Mercedes reed aan de leiding.
De race wordt hervat om 15.39 uur. Verstappen start dan vanaf de derde plaats.
ANP