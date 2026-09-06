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Verstappen derde bij GP van Italië, zege voor Antonelli

Max Verstappen is bij de Grote Prijs van Italië in de Formule 1 als derde geëindigd. De Red Bull-coureur moest beide Mercedescoureurs voor zich dulden. De zege ging naar de Italiaan Kimi Antonelli voor de Brit George Russell.

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De Italiaan, die aanvankelijk in de achterhoede was gestart, boekte zijn zevende zege van het seizoen. Hij is de eerste Italiaanse winnaar in Monza sinds Ludovico Scarfiotti, die de race in 1966 in de Ferrari won.

Antonelli loopt door de zege verder uit in het wereldkampioenschap. Hij heeft 267 punten. George Russell staat tweede met 201 punten. Verstappen staat zesde met 127 punten.

Sterke herstart Verstappen

Verstappen, die de race in Monza vorig jaar won, was vanaf de vijfde positie gestart. Pierre Gasly stond verrassend op pole met Russell naast zich. Charles Leclerc raakte in de eerste bochten teamgenoot Lewis Hamilton die daardoor terugviel. Verstappen schoof een plek op en haalde ook Leclerc met een goede manoeuvre in. Kort daarop schoot Leclerc in gevecht met Oscar Piastri hard van de baan, wat leidde tot een rode vlag en een gestopte race.

Bij de herstart, ruim een half uur later, vertrok Russell van pole. Verstappen ging vrij snel Gasly voorbij, die verder terugviel. Hij liep ook in op Russell, maar kreeg te maken met Antonelli achter hem. De Italiaan was bij de herstart al flink opgeschoven. Hij naderde Russell en Verstappen en nam ook de leiding over van Russell.

Mercedes strijdt om de leiding

Met de huidige racewagens, waarin door gebruik van de batterij extra vermogen kan worden aangeboord, wisselden Russell en Antonelli ronde na ronde van koppositie. Verstappen bleef er ongeveer een seconde achter rijden.

Door een virtuele safetycar konden Antonelli en Verstappen een pitstop maken en minder tijd verliezen dan onder normale omstandigheden. De Italiaan rukte daarna op naar de tweede plaats en dichtte het gat met Russell. Met nog vier ronden te gaan zat hij op de bumper van zijn teamgenoot, maar bij de inhaalpoging verremde Russell zich en ging Antonelli van de baan. Bij een tweede poging in de vijftigste ronde lukte het de Italiaan wel.

Verstappen had meer moeite om Hamilton en Piastri voorbij te gaan en werd op ruim tien seconden van de Mercedessen derde. De van pole gestarte Gasly werd zevende.

ANP