Kwalificatie Grote Prijs van Brazilië uitgesteld naar zondag

De kwalificatie voor de Grote Prijs van Brazilië in de Formule 1 is uitgesteld naar zondag. Dat besluit is genomen vanwege hevige regenval in in São Paulo.

“De beslissing werd genomen om het gebrek aan zicht veroorzaakt door de hoeveelheid regen die we de afgelopen uren te verwerken hebben gekregen. Op delen van het circuit staat veel stilstaand water, wat de omstandigheden onveilig maakt”, aldus autosportfederatie FIA in een verklaring.

Naast veel buien werd het circuit in Zuid-Amerika ook geteisterd door onweer en storm.

De kwalificatie stond zaterdagavond (Nederlandse tijd) gepland, maar door het noodweer werd de start uitgesteld. Aanvankelijk leek de kwalificatie met een paar uur vertraging te beginnen, maar uiteindelijk werd besloten de sessie helemaal niet meer op zaterdag te houden. De kwalificatie bepaalt de startopstelling voor de hoofdrace.

Er is nog geen tijdstip bekend. Zondag staat de race gepland voor 18.00 uur (Nederlandse tijd).

ANP