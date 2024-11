Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen raakt derde plek sprintrace en 1 punt kwijt door straf

Max Verstappen is na de sprintrace in Brazilië bestraft voor een overtreding tijdens de virtuele safetycar. De leider in het wereldkampioenschap in de Formule 1 raakte daardoor zijn derde plaats kwijt en eindigde als vierde.

Lando Norris, die de sprintrace won voor zijn ploeggenoot Oscar Piastri, loopt door de straf voor Verstappen niet 2 maar 3 punten in op de Nederlander. Verstappen ziet zijn voorsprong teruglopen naar 44 punten.

Verstappen moest zich na de sprintrace verantwoorden bij de stewards omdat hij mogelijk te hard had gereden aan het einde van de virtuele safetycarsituatie, waarbij hij vlak achter de McLaren van Oscar Piastri zat. Hiervoor kreeg hij een straf van 5 seconden. Daardoor viel hij terug achter Leclerc, die ongeveer 4 seconden achter Verstappen was gefinisht.

Verstappen weet al dat hij voor de grand prix van zondag een gridstraf van vijf plaatsen krijgt. Hij moet vijf posities naar achteren in de startopstelling omdat zijn racewagen een nieuwe motor heeft gekregen. De kwalificatie voor de grand prix is om 19.00 uur (Nederlandse tijd).

ANP