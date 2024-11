Deel dit: Share App Mail Tweet

Kwalificatie GP Brazilië om 11.30 uur, hoofdrace vervroegd

De kwalificatie voor de Grote Prijs van Brazilië wordt zondag om 11.30 uur Nederlandse tijd verreden. Het is dan 07.30 uur in São Paulo. Er is besloten de hoofdrace te vervroegen. Die begint niet zoals gepland om 18.00 uur (Nederlandse tijd), maar al om 16.30 uur.

De kwalificatie werd van zaterdag naar zondag verplaatst om noodweer in São Paulo. Door hevige regenval stond het circuit blank.

Bij de kwalificatie wordt de startopstelling bepaald. Max Verstappen moet vijf plekken terug in de opstelling door een gridstraf.

ANP