Vergeet de Supra! Dit is de dé jaren 90-sportwagen van Toyota | Sjoerds Weetjes 407

Vergeet de Supra en maak kennis met de Toyota GT-One, de meest krankzinnige straatauto die de Japanse autobouwer ooit heeft gebouwd. Hij draagt een kenteken, maar verdere overeenkomsten met de andere productiemodellen van Toyota zijn er – uitgezonderd het beeldmerk – niet. In deze aflevering van Sjoerds Weetjegaan we mee terug naar de jaren 90, toen Toyota de GT-One bouwde.

Wie het bestaan van de GT-One kent, weet dat de GT-One al zijn hele leven in handen van Toyota Motorsport – tegenwoordig gelabeld als Gazoo Racing – doorbrengt. Hij brengt zijn dagen door tussen andere autosportmodellen van het merk, inclusief de Le Mans-racewagens uit 1998. Toyota zelf toont de auto zelden. Ze laat de GT-One nooit daglicht zien. Nooit? Er is nu een uitzondering gemaakt.

De Toyota GT-One in Nederland

De GT-One is op zomervakantie in Nederland om zich aan te sluiten bij de unieke tentoonstelling ‘Supercars uit de Jaren 90’ en dus was de unieke straatracer een uur beschikbaar om op beeld te worden vastgelegd. Een bijzonder moment, net zo uniek als dat je de auto in levenden lijve kunt gaan bekijken, tezamen met zijn geduchte concurrenten uit het Le Mans-raceveld uit 1998, de Nissan R390 GT1 Street, Porsche 911 GT1 ’98, Mercedes CLK GTR en McLaren F1, zij het allemaal als straatuitvoering.

Hoe ontstond de Toyota GT-One? Waarom bestaat er slechts één exemplaar? Met welk model deelt de GT-One zijn stoelen? Op deze vragen krijg je een antwoord, al is het verhaal van Sjoerd veel uitgebreider. Waarom staat er overigens een Toyota Supra A80 naast de straatuitvoering van de TS020 gedoopte uitvoering?