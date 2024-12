Deel dit: Share App Mail Tweet

Hoe Eric-Jan na Ferrari’s en Aston Martins hierop uitkwam

Eric-Jan Straathof ‘geniet met volle teugen van wat de automobiele dis aan lekkernijen te bieden heeft’. Hij staat met zijn nieuwe Jaguar XK niet voor het eerst in deze rubriek, en waarschijnlijk ook niet voor het laatst.

“Ik stond al eerder op deze pagina’s, toen met mijn Ferrari 612 Scaglietti. Fantastische auto, maar uiteindelijk heb ik die toch ingeruild op een Aston Martin DB9″, begint Straathof zijn verhaal.

Ferrari’s, Porsches en Aston Martins

“Een jaar later kwam ik een 911 4S tegen, met een schuifdakje, keramische remmen, een Coupé… Een prachtige auto. En toen kwam de laatste Bond-film. Ik ging op zaterdag naar die film, zag de Aston Martin, op zondag heb ik gezocht en met een dealer geappt en op maandag kocht ik een Rapide. Die auto heb ik een jaar gehad, ik heb daar superfijn mee gereden. En daar stond ik óók mee in deze rubriek.” Die video, met een nu onjuist gebleken titel, vind je hier.

“Maar toch heb ik hem weggedaan, want ja, je krijgt weer kriebels. Toen kwam er weer een 911. Een donkerblauwe 4S cabrio met een hardtop. Een 997, want ik ben ouderwets, ik wil een motor zien en geen afdekklep met een dekseltje en een ventilator. En de Tiptronic vind ik ook fantastisch, gewoon met een koppelomvormer. Het geeft meer souplesse als je rustig rijdt, vind ik. Het trekt prettiger op. Een beige interieur, de goede opties. Ja, ik was helemaal weer gelukkig.”

Een Jaguar XK als eigen verjaardagscadeau

“Het gebeurt wel eens dat ik lange Team-calls heb. Dan zet ik er een tweede schermpje naast; heerlijk auto’s kijken. Zo van, o hé, die is leuk! Staat die er nog? O, dat is een interessante prijs! En zo kwam deze Jaguar XK. Die stond al een tijdje online. Mijn broer heeft zo’n auto gehad. Ik heb er wel in gereden, maar ik had hem nooit echt goed bekeken, eigenlijk. En opeens dacht ik: dit is toch wel een ontzéttend leuke auto. En dan ga je rijden. En dan realiseer je je: hij is helemaal van aluminium. Dus qua gewicht zit hij in dezelfde klasse als de 911. En dat voel je. Terwijl deze auto een stuk groter is. De Rapide was leeg bijna 2.000 kilo, deze XK 1.634.”

“En ja, zo’n V8, als je hem start en gas geeft; ik vind het net een Nascar. Het is een atmosferische vijfliter en ja, ik vind het wederom een feest van een auto. En het fijne is: ik kan er perfect in zitten. Hij is veel ruimer dan de Aston. Ik ben dus gaan kijken, je gaat een stukje rijden en ik dacht: wat een gaaf ding! En dan hoef ik er niet nog een maand over na te denken. Mijn vrouw kent me heel lang en heel goed en die weet hoe ik ben. Ze zei gelijk: je wordt in januari 67, waar ga je op zitten wachten? En ja, ze heeft helemaal gelijk. Het ophalen van de Jaguar XK was al een belevenis. Ik was er om twaalf uur en ging om vier uur pas weg. Met een mooie auto en een goede fles champagne.”